07ZR adapte ses formules d’abonnements selon le profil client

Pionnier des places de marché digitale dédié à l’automobile, apparu en 2007 uniquement sur le pneu, le site 07ZR s’est depuis étendu aux lubrifiants, aux consommables, à l’outillage et aux pièces détachées. Son stock est en augmentation de 30 % en 2021 avec plus de 8 millions de pièces disponibles réparties sur plus de 60 familles de produits et dans plus de 300 marques d’équipementiers. Cette diversité d’offres conduit la marketplace à revoir ses formules d’abonnements qui s’adaptent aux profils des acheteurs.

« Après avoir analysé le comportement d’achat de nos clients et constaté, qu’en fonction de leurs activités, ils utilisaient principalement certains produits et pas d’autres, certains services et pas d’autres, 07ZR a conçu de nouvelles offres d’abonnement pour une plus grande satisfaction clients » explique Jean-Vincent Schaffnit, directeur général de 07ZR.

Toujours sans minimum de commandes et sans engagement, trois packs distincts sont aujourd’hui proposés :

• Le pack Garagiste, le plus complet qui allie tous les produits et services de la plateforme

• Le Pack Pneumaticien, dédié aux professionnels de la revente et du montage de pneu

• Le Pack Mécanicien, dédié aux professionnels de la réparation et de l’entretien

Les offres d’abonnement sont proposées sur un mois, un quadrimestre, à l’année ou encore pour 2 ans et à des prix allant de 21,00 €HT à 38,00 €HT par mois en fonction de la formule choisie. Les professionnels ont la possibilité de tester gratuitement la plateforme pendant 15 jours.

Fort d’une présence dans 9 pays européens, 07ZR enregistre un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros en 2021 et compte plus de 32 000 clients professionnels en Europe dont plus de 12 000 en France parmi les pneumaticiens, les réparateurs indépendants, les réparateurs agréés, les centre autos…