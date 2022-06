07ZR fête ses 15 ans

Historiquement positionnée sur le marché du pneumatique, la place de marché 07ZR a su faire évoluer son offre afin de proposer aux réparateurs une solution complète d’approvisionnements en y intégrant les lubrifiants, les équipements, les consommables, les pièces détachées automobiles y compris techniques. Grâce à son rayonnement européen, le site affiche un catalogue de plus de 3 millions de références sur plus de 700 marques d’équipementiers.

« Notre positionnement de marketplace nous permet de disposer en permanence d’un stock de plus de 80 millions de pièces détachées automobile dont les prix et les disponibilités sont mises à jour en temps réel grâce à la flexibilité et à l’instantanéité du digital » explique Jean-Vincent Schaffnit, directeur général de 07ZR. « Nous apportons ainsi aujourd’hui l’une des meilleures alternatives à nos clients réparateurs qui doivent pallier les problématiques d’augmentation de prix et de disponibilités des pièces ».

Fort de 15 ans d’investissements et d’un réel savoir-faire dans le digital, 07ZR est aujourd’hui un acteur majeur du marché de l’après-vente automobile. Pour fêter l’évènement et remercier ses clients de leur fidélité, 07ZR lance l’opération « carte carburants ». Pour un minimum de commande dans le catalogue, le réparateur pourra gagner jusqu’à 500 kms de carburant avec des cartes valables pendant 1 an, dans plus de 3 500 stations-services du réseau TotalEnergies.

Non limitée à une participation par entreprise, tous les clients réparateurs adhérents de 07ZR pourront profiter de cette opération à chacune de leurs commandes rentrant dans les conditions de l’offre, sur la période du 15 au 30 juin 2022.

Les modalités de l’offre sont décrites sur le site de la marque www.07ZR.com