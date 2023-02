07ZR se lance dans la formation avec Campus Digital

07ZR lance un nouveau service de formation en ligne avec l'objectif d'accompagner les réparateurs dans leur digitalisation, en les sensibilisant, par exemple, à leur visibilité et leur réputation en ligne. Baptisé Campus Digital, ce service doit ainsi permettre aux professionnels de développer leurs entrées atelier et ainsi accroître leur chiffre d’affaires. « C’est un enjeu de taille pour les garages qui doivent apprendre à utiliser ce mode de communication, en adéquation avec les besoins actuels des consommateurs », indique Jean-Vincent Schaffnit, directeur général de 07ZR.

Campus Digital propose de courtes vidéos conçues pour aider les réparateurs à comprendre, à maîtriser et à tirer le meilleur parti du web et des réseaux sociaux. Les modules de formation proposés par la marketplace digitale sont tournés vers le développement de la performance commerciale de l'atelier par la mise en œuvre de solutions simples et peu coûteuses :

Créer, gérer et optimiser sa fiche Google My Business pour attirer de nouveaux clients sur Google et Google Maps.

Créer et gérer sa page Facebook Entreprise pour paramétrer son profil et animer sa communauté.

Concevoir des contenus intéressants et attractifs à l’intention de ses clients et prospects sur Facebook et Google Business : photos, vidéos, recommandations.

Le service Campus Digital est compris dans toutes les formules d'abonnement proposées aux clients de 07ZR. Il sera au fur et à mesure enrichi de nouvelles vidéos sur des thématiques liées aux besoins des réparateurs et suivant l’évolution du marché.