1,5 milliard d’euros pour décarboner le transport par la route

13,3 milliards d’euros ! C’est le montant total que le gouvernement a débloque dans le budget 2024 pour décartonné les transports. Un budget en hausse de 1,6 milliards.

Le ferroviaire comme priorité

L’Etat se donne comme priorité de soutenir le fret ferroviaire. En mai 2023, un plan de soutien massif a été annoncé de 4 Md€ d’investissement dans les infrastructures sur la période 2023-2032, dont 2 Md€ apportés par l’Etat. 900 M€ seront apportés par l’Etat d’ici la fin du quinquennat. En complément, les aides à l’exploitation sont également augmentées et pérennisées jusqu’à 2030. Dans le budget 2024, cela représente un soutien total de 400 M€ pour le fret ferroviaire.

1,5 milliards d'euros pour la route

Pour ce qui concerne la route, le budget s’élève à 1,5 milliard d’euro pour renforcer les aides à l’acquisition de véhicules propres pour les ménages aux revenus les plus modestes, soutenir l’achat de poids-lourds électriques, soutenir l’installation de bornes de recharge et mettre en place le leasing social (100 € par mois) et la prime à la conversion des deux-roues (jusqu’à 6 000 €).

On ne sait toujours pas pour l’heure la part qui sera attribuée à l’achat de poids-lourds électriques. Seule précision pour la filière : le gouvernement prolonge en 2024 « avec une enveloppe budgétaire accrue » l’appel à projets "Écosystèmes des véhicules lourds électriques" piloté par l’Ademe, qui vise à soutenir l’acquisition de ce type de véhicules, ainsi que l’installation des infrastructures de recharge.