10 000 Dacia vendues en Up & Go

Dacia annonce avoir séduit 10 000 clients grâce à son offre Up & Go sur les marchés français, allemand, italien et espagnol, soit 25 % des commandes de Duster sur ces quatre pays.

Lors du lancement du nouveau Duster, la marque a lancé une nouvelle offre baptisée Up & Go. Cette opération marketing prend la forme d’un Duster en finition Prestige, auquel la firme ajoute la Caméra Multiview, la carte d’accès mains libre et la roue de secours sur la motorisation diesel. Cette version spéciale est proposée à un tarif supérieur, tout en représentant un avantage client de 250 euros. A ces équipements s’ajoute la promesse d’une livraison plus rapide que le délai classique, grâce à des accords avec le réseau de distribution. Les modèles Up & Go sont déjà en stock chez les concessionnaires ou sur les plateformes logistiques des marchés concernés. Cette organisation permet aux clients qui choisissent la formule Up & Go d’obtenir un modèle « toutes options » dans un délai raccourci. En ces temps délicats en matière d’approvisionnements, la marque se limite à annoncer 30 jours de moins en moyenne sur les 4 000 premières livraisons.

Elargissement de l’offre

Depuis le lancement du nouveau Duster, 10 000 commandes ont été enregistrées sous cette forme en France, Allemagne, Espagne et Italie. Un nombre qui représente 25 % des commandes totales de Duster sur ces marchés. Face à ce succès, Dacia devrait donc élargir l’offre Up & Go à d’autres pays ainsi qu’au tout nouveau Jogger et à l’incontournable Sandero. Sur le marché français, la marque a immatriculé 7 783 Duster depuis le 1er septembre, soit 27 729 unités depuis le début de l’année.