10 millions d’exemplaires vendus ! Avec la Yaris, Toyota bat tous les records

Comptant parmi les voitures les plus appréciées des conductrices française et s’inscrivant dans le top 5 des modèles les plus produits en France, la citadine Toyota Yaris entame sa 25e année de production avec un exploit et non des moindres : la sortie d’usine de son 10 millionième véhicule – une Yaris GR Sport Hybride pour être précis.

Une kyrielle d’avantages en sa faveur

Produite dans dix pays (le Japon, le Brésil, la Chine, Taïwan, l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, la Thaïlande, la France et la République tchèque) mais exclusivement fabriquée sur le site d’Onnaing-Valenciennes dans le nord de la France pour le marché européen, et ce depuis ses prémices au début des années 2000, la Yaris en est à sa quatrième génération, traversant les âges avec une popularité qui ne se dément pas. Pour preuve : en 2022, les ventes de la gamme Yaris ont représenté plus d’un tiers des ventes totales du constructeur japonais Toyota – soit 8 % des ventes du segment B – avec 185 781 exemplaires pour la Yaris, 156 086 pour la Yaris Cross (dérivé SUV urbain lancé en 2021) et 5 392 pour la GR Yaris (version sportive).

Affichant à son palmarès de nombreuses récompenses, dont le prix de « Voiture de l’année » en 2000 et 2021, la Yaris se classe ainsi au rang des modèles de Toyota ayant atteint un chiffre de ventes cumulées à huit chiffres aux côtés la Corolla, le RAV4, le Hilux, la Camry et le Land Cruiser. Il faut dire que la Yaris bénéficie d’un statut de pionnière sur le plan des équipements de sécurité – notés 5 étoiles aux essais Euro NCAP – mais aussi de performances efficaces en termes de consommation, notamment en se dotant dès 2009 de la technologie Toyota Optimal Drive permettant un meilleur rendement énergétique et un niveau d’émissions amélioré puis en optant pour la motorisation hybride auto-rechargeable dès 2012. De même, elle séduit par ses dimensions extérieures compactes tout en déployant un habitacle spacieux et optimisé.

Du « Made in France » à la japonaise

Pour les acheteurs tricolores, son principal atout demeure néanmoins sa conception sur le territoire hexagonal, une gageure que n’avancent pas tous les constructeurs, même ceux nationaux – antinomie somme toute assez symptomatique... La Yaris distribuée en Europe est en effet produite à Onnaing-Valenciennes en France, sur un site inauguré au début des années 2000 et d’une superficie inférieure de 30% à celle d’une usine automobile type de l’époque qui emploie aujourd’hui 5 000 personnes. Avec son toit recouvert de panneaux photovoltaïques et un mur solaire de 400 m², il est ainsi parvenu à réduire de 59% la quantité d’énergie nécessaire à la fabrication d’une Yaris avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 et de ne plus rejeter de CO2 à l’horizon 2040.

>> A LIRE AUSSI : Toyota Onnaing tourné à 83 % vers l’hybride

« Au niveau de la production, 270000 voitures sont sorties de l’usine de Valenciennes en 2022. L’ambition est de se rapprocher des 300 000 unités en 2023 afin de faire de ce site la plus grosse usine automobile de France, devant même Stellantis à Sochaux », espérait Franck Marotte, président-directeur général de Toyota France dans une interview accordée à notre magazine (L’Automobile & L’Entreprise n° 284). Le 10 millionième véhicule produit par l’usine de Valenciennes, lui, a quitté les lignes de production le 30 mars dernier. Cette Yaris GR Sport Hybride de coloris Gris Chrome a été livrée à un client français de la région parisienne. Animée par un moteur trois cylindres particulièrement puissant, ce 10 millionième modèle développe 261 ch DIN pour un couple de 360 Nm, propulsant ce bolide de 1 280 kg de 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes. À voir si Toyota fera aussi vite pour célébrer sa 20 millionième Yaris immatriculées !