110 km/h sur autoroutes : plus de 60 % des Français sont pour

Voilà que ce sempiternel débat de réduire la vitesse sur les axes autoroutiers se trouve ravivé, alors même que ceux-ci se trouvent empruntés par un flot de vacanciers estivaux. D’après les résultats d’une étude Ifop menée auprès d’un échantillon de 1 005 personnes (panel assuré par la méthode des quotas et interrogé via un questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 6 juillet), 6 Français sur 10 ne seraient pas contre un passage de 130 à 110 km/h, « spécifiquement dans le but de réaliser des économies de carburant » précisait toutefois la question posée par l’institut de sondage.

Les citadins modestes sont les plus concernés

Cette formulation a son importance pour comprendre la typologie des répondants approuvant une telle mesure. Sur les 63 % des Français abondant dans le sens de cette limitation de la vitesse, 72 % appartiennent à la catégorie sociale modeste, gagnant entre 900 et 1 300 euros par mois. Suivent les moins aisés (touchant moins de 900 euros par mois) qui représentent, comme la moyenne du total, 63 %. Les classes moyennes (1 300 à 2 500 euros par mois) et les plus riches (à plus de 2 500 euros) se déclarent pour une baisse à 110 km/h à hauteur de respectivement 58 et 56 %.

Les écarts se retrouvent aussi au niveau des genres, seuls 54 % des hommes entendant renoncer aux 130 km/h contre 71 % des femmes, généralement moins promptes à appuyer sur le champignon plus que de raison. De même, il n’est pas étonnant de constater que les habitants de l’agglomération parisienne (61 %) et ceux des communes urbaines de province (66 %), souvent moins consommateurs de voiture, soient plus nombreux à valider une perte de 20 km/h sur autoroutes que les conducteurs des communes rurales (56 %, soit 44 % de rejet).

Si l’on se penche sur les disparités en fonction de l’âge, on remarque que ce sont les 65 ans et plus qui seraient les plus enclins à réclamer les 110 km/h (73 %), devant les moins de 35 ans (59 %). La tranche générationnelle des 35-49 ans s’avère, elle, la moins motivée par un tel dispositif avec 54 % d’acceptation. Enfin, parmi les 37 % de « non » – dont 19 % de « plutôt pas » et 18 % de « pas du tout » – on observe que les 25-34 ans incarnent les sondés les plus catégoriques avec 25 % de « non, pas du tout » lorsqu’on leur propose de ralentir sur autoroutes.

Préparer les esprits ?

Face à cette étude semblant démontrer que la majorité de la population française ne verrait pas d’inconvénients à lever le pied sur autoroute si cela peut lui faire économiser sur son budget carburant – avec un gain de 1,40 euro par 100 km en moyenne –, le spectre d’une mise en place prochaine flotte plus que jamais. Alors que nos voisins allemands se sont sérieusement emparés de la question, on sait qu’en France la Première ministre Elisabeth Borne défend depuis longtemps les 110 km/h sur autoroute. En plus de contenir les dépenses énergétiques, cette limitation aurait en effet pour intérêt une baisse de la mortalité routière, une réduction des embouteillages et un impact écologique en évitant les émissions de 1,9 million de tonnes de CO2 par an environ.