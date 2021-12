120 Toyota Yaris hybrides pour l'association Amper

Les 120 collaborateurs d'Amper ont pris possession de leurs nouveaux véhicules le 1er décembre dernier. La flotte de Toyota Yaris hybrides auto-rechargeables assurera des prestations adaptées aux personnes dépendantes incluant l’accompagnement aux sorties, mais aussi le portage de repas, le ménage, le repassage, l’entretien du jardin ainsi que la garde d’enfants. La distribution locale et les opérations de maintenance seront réalisées par le groupe Cobredia via les concessions Toyota de Vannes et Pontivy.

« Pour les agents à domicile, malgré les indemnités kilométriques, le coût d’un véhicule utilisé au quotidien peut grever le budget familial. Bénéficier d’une voiture de service permet aux salariés de se déplacer plus sereinement, sans être sous la menace d’une panne, par exemple. Rouler avec une source d’énergie hybride, c’est un geste en faveur de l’environnement en droite ligne de l’engagement RSE de l’association. Je remercie Toyota France pour sa démarche globale relative aux mobilités inclusives, et sa célérité dans la gestion du projet », explique Dominique Le Calvez, président d’Amper.

Plus globalement, Toyota a signé un accord de partenariat avec l'association. Ce dernier s’inscrit dans la nouvelle stratégie de progrès du constructeur, baptisée Beyond Zero, dont l’un des piliers est la mobilité pour tous et respectueuse de l’environnement. « Toyota France est fier de soutenir les efforts menés par Amper auprès des personnes dépendantes en mettant à disposition des agents à domicile 120 Yaris hybrides auto-rechargeables », commente Frank Marotte, P-DG de la filiale.