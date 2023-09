Pneumatique : 14 % des conducteurs s’équiperont pour la loi Montagne par crainte d’être verbalisés

Cela fait quatre ans que le Syndicat du pneu confie au GiPA le loin de questionner un panel d’automobilistes concernant leurs comportements routiers en hiver. Le groupe international de recherche d'études de marché a ainsi interrogé 2 500 conducteurs afin d’étudier les évolutions des comportements routiers en hiver, ainsi que le niveau de compréhension et d’adhésion à la loi Montagne. Cette réglementation entrera en vigueur pour la troisième année, du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, dans 34 départements des massifs montagneux des Alpes, de Corse, du Massif central, du Jura, des Pyrénées et des Vosges. On y apprend notamment que 93 % des conducteurs roulant fréquemment sur des routes de montagne sont convaincus de l’intérêt d’être bien équipés.

À l’échelle nationale, un conducteur sur trois se rend en montagne pour le week-end ou les vacances durant l’hiver, 8 % y vivent et 58 % ne s’y déplacent jamais. La proportion est encore plus intéressante aux alentours de la capitale puisque 20 % des Franciliens y passent une ou plusieurs semaines avec leur voiture pour les vacances. Si 91 % des automobilistes interrogés se déclarent pleinement conscients des risques encourus à rouler avec des pneus mal adaptés à la météo, ils ne sont plus que 64 % à estimer utile de chausser des pneus spéciaux en hiver.

3PMSF et M+S, une différence importante

Paradoxalement, sept conducteurs sur dix reconnaissent avoir des connaissances limitées en matière de pneumatique. Cela se constate lorsque 58 % des interrogés ne connaissent pas les symboles 3PMSF ou M+S. Ces indications gravées sur le flanc du pneumatique assurent pourtant de la conformité à la loi montagne. Car à partir du 1er novembre 2024, seuls les pneumatiques 3PMSF seront admis en équivalence aux chaînes. Le M+S n’étant qu’un label manufacturier et pas une homologation vérifiée.

En 2023, la loi Montagne est bien plus médiatisée et connue qu’elle ne l’était il y a quatre ans. 61 % déclarent s’équiper ou l’avoir fait avant tout pour rouler en toute sécurité et 25 % après avoir découvert l’existence et l’utilité des pneus 4 saisons ou hiver grâce à cette législation. Elle recueille d’ailleurs l’adhésion de 90 % des automobilistes interrogés. « C’est rassurant et montre que notre communication pédagogique relayée par la presse a contribué à convaincre les automobilistes qu’il s’agit d’une bonne loi », se félicite Dominique Stempfel, le président Syndicat du pneu.

Pas encore de sanction établie dans les textes

32 % considèrent malgré tout qu’elle représente un coût supplémentaire à payer pour le conducteur. D’autant qu’à ce jour, aucun texte ne prévoit de verbalisation pour les propriétaires des véhicules non-conformes. De ce fait, 14 % des interrogés ayant décidé ou prévu de s’équiper l’ont fait, ou le feront, par crainte d’être verbalisés. À l’inverse, seuls 3,7 % des réfractaires au changement de pneu se justifient par l’absence de sanction ; 10 % citent un manque de moyens. « Si le taux d’équipement effectif n’est pas encore au niveau des intentions d’achat, ce résultat nous encourage à poursuivre notre campagne d’information », prévient le dirigeant du syndicat existant depuis 1929. Lui assure également que les revendeurs ont un rôle majeur à jouer auprès des clients afin de les convaincre d’adopter un équipement adapté à leurs besoins.