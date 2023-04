A l’issue de cette étude, qui vient sonder et questionner la structure industrielle française et européenne, cinq grands enseignements sont mis en exergue par les auteurs.

Dans l’ensemble, près de 155 000 emplois industriels sont menacés en France, soit 6 % des effectifs concernés, en grande partie à cause de l’augmentation des prix de l’énergie (hors effets indirects de l’IRA).

Les filières industrielles sont impactées de façon très contrastée : les secteurs énergo-intensifs (métallurgie, papier, chimie…) sont les plus impactés, avec une perte potentielle d'emplois de 20 à 30 %.

L’Europe doit trouver une riposte à l’Inflation Reduction Act

Pour certaines industries, l’IRA est un accélérateur massif qui risque d’attirer une part importante des futurs investissements des multinationales, et par ricochet créer de l’emploi aux USA au détriment de l’Europe.

L’instauration du MACF en Europe (et la suppression concomitante des quotas CO2 gratuits) risque d’être contournée et d’entraîner des délocalisations aux portes de l’Union européenne.

Une riposte européenne forte est nécessaire pour maintenir la compétitivité de son industrie.



« Nous espérons que cette étude alimentera les débats de manière constructive, afin de bâtir une politique industrielle française et européenne protégeant les emplois industriels plus que jamais nécessaires pour une croissance économique durable », espère Marc Boilard, associé chez Oliver Wyman en charge de la practice Automobile et Industries pour la France et la Belgique, dans un post.