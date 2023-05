1er trimestre 2023. Stellantis se dégage un chiffre d'affaires de 47,2 milliards d’euros

Le géant automobile au quatorze marques vient d'annoncer un premier bilan trimestriel favorable puisqu'il totalise 1,47 millions immatriculations de véhicules neufs à travers le monde, et réalise 47,2 millions de chiffre d'affaires. Deux performances en hausse par rapport à la même période en 2022.

« Stellantis démarre 2023 dans une très bonne dynamique, à l’image de son excellente année 2022, dresse Richard Palmer, l'actuel directeur financier de Stellantis, qui sera remplacé le 10 juillet prochain par Natalie Knight. Nous affichons ainsi des volumes de ventes et des revenus nets en hausse dans tous nos segments d’activité. Notre présence mondiale et notre portefeuille de produits diversifié vont nous permettre de continuer à délivrer de solides performances financières tout au long de l’année. Nous ajouterons neuf nouveaux véhicules électriques (BEV) à notre offre de produits d’ici fin 2023, à la poursuite de nos efforts pour offrir une mobilité propre, sûre et abordable pour tous ».

De fait, au cours des trois premiers mois de l'exercice en cours, le géant Stellantis affiche une augmentation de 14 % de ses revenus nets par rapport au premier trimestre 2022. Cette augmentation se traduit par une performance nette de 47,2 milliards d’euros qui est principalement liée à un volume de ventes plus élevé et des prix nets en hausse.

De l'électrique, encore et encore

Par ailleurs, avec ses 14 marques automobiles, le groupe a immatriculé 1,47 million de véhicules. Un meilleur approvisionnement en semi-conducteurs a favorisé cette hausse de 7 % par rapport à la même période l’année passée. De plus, en un an, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 22 %. Un dynamisme que l’entreprise souhaite encore accélérer en lançant 9 nouveaux véhicules animés par cette énergie cette année. L’objectif étant d’atteindre un total de 47 modèles 100 % électriques d’ici la fin 2024, conformément aux annonces du plan stratégique Dare Forward 2030.