20 ans d’Unimog dans l’usine de Wörth

L’usine de Wörth, un exemple de flexibilité

La plus grande usine de montage de camions de Mercedes-Benz Trucks a été fondée à Wörth am Rhein en 1963 et produit les camions Mercedes-Benz Actros, Arocs et Atego. Les camions spéciaux Econic et Zetros de Mercedes-Benz y sont également construits aux côtés de l'Unimog. La production en série du Mercedes-Benz eActros, un camion électrique à batterie, a débuté dans cette même usine fin 2021 ; le deuxième camion électrique produit en série par Mercedes-Benz, l’eEconic, a suivi en 2022. Le site rhénan est également le centre de compétence du réseau mondial de production de Mercedes-Benz Trucks. Avec environ 10 000 employés, l'usine Mercedes-Benz de Wörth est le deuxième employeur du Land de Rhénanie-Palatinat.