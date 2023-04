2022, une année exceptionnelle pour le débosselage grêle

2022 restera dans les annales du débosselage sans peinture avec un nombre de sinistres grêle hors norme. Pour les assureurs, ces épisodes orageux devraient s’intensifier et devenir plus fréquents. 2022 a été un point de bascule. Une bonne nouvelle pour les spécialistes du débosselage, un peu moins pour la planète.

Les acteurs du débosselage sans peinture n’ont visiblement pas de souci à se faire sur le développement de leur activité au cours des prochaines années. Si le réchauffement climatique reste une menace, il profite à ces artisans du débosselage qui ont fait du « dégrelâge » une spécialité.

Car tous les assureurs font le même constat : les épisodes d’intempéries de grêle s’accélèrent et s’intensifient. 2022 a été un révélateur. Chez Covéa (Maaf, MMA et GMF), 2022 restera comme une année exceptionnelle avec 108 000 dossiers grêle ouverts ce qui représente quatre à cinq saisons ordinaires. Tous assureurs confondus, le chiffre s’élève à environ 400 000 au niveau national. Si on part du principe que chaque dossier grêle coûte en moyenne entre 3000 et 4000 euros aux compagnies, on imagine facilement la taille du marché.

Ces épisodes toujours massif de grêle obligent les assureurs à revoir leur process afin d’accélérer la prise en charge des réparations. Ainsi le groupe Covéa a annoncé expérimenter du côté de Bordeaux (secteur qui a concentré 20 % de la grêle nationale l’an passé), en partenariat avec Dent Wizard, spécialiste du débosselage, un scanner high-tech pour accélérer l’expertise.

En quelques secondes, contre 20 minutes d'ordinaire, le tunnel lumineux, doté du scanner et d’une intelligence artificielle, procède à l'analyse du véhicule pour identifier le nombre et la taille des impacts de grêle. Coût de l’installation 150 000 euros.

SRA a dernièrement publié une cartographie qui permet de visualiser de quelle manière la grêle a touché la France en 2022 en matière de répartitions, de coût et taux de réparation supérieur à la valeur du véhicule. « Le couloir de la Gironde à l'Alsace est particulièrement marqué tant par le volume de sinistres, le coût des dommages et le taux de véhicules classés économiquement irréparables nettement supérieur aux sinistres de collision » analyse Rodolphe Pouvreau, directeur de SRA.