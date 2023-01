"2023, c'est l'année du renouveau pour Mitsubishi", avance Patrick Gourvennec Mitsubishi Motors France

Mitsubishi signe son grand retour en Europe et dans l’Hexagone avec un nouveau modèle positionné sur le segment B-SUV. Sous les habits de l’ASX, se cache en fait le Renault Captur. Grâce à ce best-seller produit par l’Alliance, le constructeur japonais devrait rapidement se relancer en Europe. Et plus particulièrement en France comme nous le rappelle Patrick Gourvennec qui n'a jamais cessé de croire au retour de la marque. Rappelons que le constructeur japonais avait annoncé au début de la crise covid en 2020 le vrai-faux départ du continent européen.