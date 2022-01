2028 : échéance 100 % électrique pour Chrysler

Après Peugeot, Lancia, Alfa Romeo, Opel et DS, c’est au tour de Chrysler d’abandonner le thermique pour un passage au tout électrique prévu en 2028. Une stratégie s’inscrivant dans l’air du temps et qui s’incarne déjà dans un prototype révélé à l’occasion de l’ouverture du salon de la tech mercredi 5 janvier : le Chrysler Airflow. Comme le confirme Christine Feuell, responsable de la marque, celui-ci « représente l’orientation future de la marque, offrant un aperçu du design dynamique, des technologies avancées et de la connectivité qui caractériseront le portefeuille entièrement électrique que nous prévoyons de proposer d’ici à 2028. »

Bref, le message est on ne peut plus clair : le constructeur automobile, qui compte presque un siècle d’existence, vient d’entrer dans la course aux véhicules électriques afin de ne pas se laisser rattraper par une concurrence survoltée. Pour preuve : Ford avait envisagé, la veille, de doubler les capacités de production de la version électrique de sa camionnette F-150. Le Chrysler Airflow, qui sera disponible d'ici à 2025, avance de son côté une autonomie de 560 à 645 kilomètres. À noter également que ce n’est pas le premier du genre puisque, au CES 2017, la marque qui s’appelait encore Fiat Chrysler avait introduit un prototype électrique nommé Chrysler Portal. Alors que Stellantis entend investir 30 milliards d'euros d'ici à 2025 dans l’électrification de ses différentes entités, à voir si ce nouveau cap pris par Chrysler lui permettra de redresser la barre, le constructeur ne proposant déjà plus que deux véhicules à son catalogue, les Chrysler 300 et Chrysler Pacifica.