288 voitures chinoises premium Zeekr 001 voguent vers l’Europe

Zeekr, marque premium du constructeur chinois Geely, arrive en Europe sur les marchés suédois et néerlandais. Les 288 premiers exemplaires de son Shooting Brake Zeekr 001 voguent vers l’Europe et devraient débarquer en début d’automne.

L’arrivée en Europe de la marque chinoise Zeekr se précise, avec un premier lot de voitures en cours d’acheminement. Marque premium du groupe Geely, Zeekr mise sur l’originalité de ses modèles 100 % électriques pour séduire, sur un segment déjà très riche. Le constructeur a choisi les Pays-Bas et la Suède pour inaugurer la présence de Zeekr en Europe. Un premier lot de 288 unités aux spécifications européennes a pris la mer le 28 août depuis la Chine pour débarquer en Europe dans quelques semaines. Les premières livraisons devraient donc intervenir au début de l’automne. Le Zeekr 001 est un Shooting Brake disponible avec un ou deux moteurs électriques et une batterie de 100 kWh. Dans sa version la plus puissante, le modèle développe 400 kW, soit 544 chevaux, pour un couple de 686 Nm. Dans sa version dotée d’un seul moteur, la voiture offre une autonomie de 620 km en cycle mixte WLTP. Les tarifs débutent à 59 490 euros aux Pays-Bas pour cette version à longue autonomie.

Deux showrooms à Amsterdam et Stockholm d’ici à la fin de l’année

Zeekr devrait s’appuyer sur deux showrooms implantés à Amsterdam et Stockholm d’ici à la fin de l’année pour présenter ses premiers modèles. Dès l’année prochaine, la marque devrait étendre sa présence dans six pays d’Europe, avant d’arriver plus largement en 2026. Née en Chine en 2021, Zeekr mise sur la vente directe et sur une série de services pour convaincre des clients habitués aux marques premium européennes. La marque veut proposer ses propres offres de financements destinées aux particuliers comme aux professionnels. Elle souhaite aussi déployer sa propre solution de recharge, comprenant l’installation à domicile et l’abonnement aux infrastructures existantes. En matière d’après-vente, la firme prévoit un programme baptisé Zeekr Care, incluant l’entretien et une garantie de 5 ans + 5 ans ou 200 000 km. Enfin, Zeekr Connect doit offrir une connectivité 5G au véhicule, avec l’accès aux applications les plus populaires et des mises à jour OTA.