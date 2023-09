29e congrès Five Star : l’accompagnement des adhérents comme thématique majeure

Les 23 et 24 septembre aura lieu le congrès annuel du réseau Five Star. Pour sa 29 e édition, la nouvelle équipe dirigeante abordera des sujets cruciaux tels que l’accompagnement des carrossiers adhérents mais aussi la synergie du groupe.

Ce sera la première convention d’une telle envergure pour la nouvelle équipe dirigeante de Five Star. Désormais incarnée par Thomas Melzer, nouveau Président du groupement d'intérêt économique Five Star France, Kris Van Cauwenbergh, Directeur du Réseau France et Alexandre Brisseau, Directeur de la Stratégie et du Développement Réseau Europe, la direction se rendra les 23 et 24 septembre à son congrès annuel, qui aura lieu au Palais des Congrès de Strasbourg. Lorsque Décision Atelier avait rencontré, en mars dernier, Thomas Melzer pour aborder cette nouvelle organisation, le président récemment nommé confiait ne pas être certain d’organiser un tel évènement en pleine période de transition. Finalement, la convention aura bel et bien lieu. Elle devrait même marquer « un véritable tournant » pour le groupement de 550 carrossiers.

Dans le Bas-Rhin, il sera notamment question d’aborder les nouvelles contraintes avec lesquelles doivent composer les adhérents. La mutation technologique due au développement des voitures électriques ainsi que la généralisation des systèmes ADAS d’aide à la conduite sont autant de changements face auxquels les carrossiers doivent être formés. Leur accompagnement prévoit donc d’être l’une des thématiques majeures de ce 29e congrès, au côté de la digitalisation des services, l’engagement RSE ou encore l’arrivée de nouveaux produits et services.

Décision Atelier sera présent au congrès

« Nous avons la conviction que la cohésion entre les carrossiers, les apporteurs d’affaires et les distributeurs sera la clé de notre développement et dans cette optique, nous comptons nous appuyer sur notre capacité d’innovation, en termes de services et de produits », prévoit Thomas Melzer en annonçant l’objectif de « resserrer encore les liens avec les partenaires à l’échelle du marché européen. » Décision Atelier sera présent à Strasbourg pour assister à ce congrès et rendre compte des objectifs formulés par Five Star pour « mieux préparer l’avenir. » Bis bàll !