2e édition du salon de la carrosserie de Bordeaux

Après une première édition à succès en 2019, le salon de la carrosserie et de l’après-vente de Bordeaux réouvrira ses portes les 18 et 19 mars prochains avec la même volonté de la part de ses organisateurs et exposants de proposer un panorama complet des solutions pour faire face aux mutations des métiers de l’après-vente.

Exclusivement dédié aux métiers de l’artisanat, ce salon créé par des professionnels pour des professionnels se tiendra dans le Hall 3 du parc des expositions de Bordeaux les vendredi 18 et samedi 19 mars.

L’occasion pour les visiteurs de rencontrer les acteurs de la profession et de découvrir les dernières évolutions technologiques et les solutions d’avenir pour les entreprises. Outillage, vitrage, ADAS, équipements d’atelier mécanique et carrosserie, fabricants de peinture, cabines de peinture, solutions informatiques… Mobilians (ex CNPA) qui pilote ce rassemblement assure que les principaux fournisseurs, parmi les équipementiers de rang national et européen, ont d’ores et déjà confirmé leur participation sur les 3 000 m2 d’exposition.

Cette manifestation sera aussi l’occasion pour les professionnels de participer à de nombreuses conférences sur les mutations du métier, les enjeux de la formation et du recrutement des futurs salariés. Des ateliers techniques seront également proposés aux visiteurs. Un programme complet sera mis en ligne dans les prochains jours sur le site du salon.

Francis Bartholomé, président de Mobilians : « J’ai souhaité maintenir le Salon de la carrosserie et de l’après-vente de Bordeaux malgré un contexte sanitaire incertain. A ce titre, je remercie sincèrement tous les exposants qui nous font confiance pour cette deuxième édition. Les professionnels ont en effet besoin de se retrouver et d’échanger dans un cadre convivial sur les nombreux enjeux des métiers de l’après-vente. Mobilians confirme ainsi son positionnement comme première organisation représentant l’artisanat en France. »