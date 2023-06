30 ans et 110 concessions pour le groupe GCA

Le groupe GCA fête cette année ses 30 ans. Fondée par David Gaist en 1993, l’entreprise est née à Cholet, avec le rachat pour un franc symbolique de la concession Toyota de la ville. Depuis, les rapports avec le constructeur japonais se sont développés, puisque le groupe est l’un des plus importants distributeurs de la marque en France. Loin de se limiter à Toyota et Lexus, le dirigeant s’est rapproché d’autres constructeurs au fil des années, avec le choix du groupe BMW-Mini comme deuxième axe de développement principal. Actuellement, l’entreprise représente 15 marques à travers plusieurs domaines d’activités et 110 concessions en France et en Belgique. En 30 ans, elle est passée des quatre salariés de la première concession Toyota à 1 600 collaborateurs. En 2022, cet ensemble a vendu 32 505 véhicules neufs et 27 711 véhicules d’occasion, pour un chiffre d’affaires de 1,3 milliards d’euros.

Diversification en route

Loin de rester axé sur la vente de véhicules neufs, le groupe a rapidement développé toutes les activités liées à l’automobile. Ainsi, le distributeur a fondé des sites spécifiques pour le commerce des véhicules d’occasion avec ses centres GVO. David Gaist n’a pas délaissé la carrosserie, contrairement à d’autres groupes ayant fait le choix d’externaliser ce métier. Le dirigeant a également perçu l’importance du business des pièces de rechange, dans ses réseaux de marques comme dans l’univers multimarques, puisqu’il possède actuellement 4 magasins API. Enfin, l’un des plus récents développements repose sur le deux-roues, avec la reprise de concessions BMW Motorrad et d’une concession Triumph à Eragny. Ce développement a souvent été mis en avant lors des Masters Auto Infos, puisque David Gaist a régulièrement remporté des prix dans de nombreuses catégories. Une performance qui sera peut-être encore une fois récompensée le 4 juillet prochain, lors de la cérémonie 2023.