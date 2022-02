346 camions électriques immatriculés en 2021 en Europe. Volvo Trucks en tête.

A petits pas mais sûrement, les ventes de camions électriques progressent en Europe. Les statistiques IHS Markit indiquent qu’en 2021, 346 camions électriques, 16 tonnes et plus, ont été immatriculés en Europe, soit une hausse de 193 % par rapport à 2020. Volvo Trucks détient la plus grosse part de marché (42 %). Les pays d’Europe comptant le plus grand nombre de camions électriques sont la Suisse, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas. La France arrive en 6eme position avec 25 immatriculations.

« Nous sommes déterminés à mener la révolution du camion électrique et notre position de leader en Europe est la preuve que nous le faisons. Même si les volumes restent faibles, nous observons un intérêt croissant, à la fois en Europe, en Amérique du Nord et dans d’autres régions du monde. En 2021, nous avons reçu des commandes et des lettres d’intention d’achat pour plus de 1 100 camions électriques dans plus de 20 pays. Le fait de proposer des transports électriques, à zéro émission, devient rapidement un avantage concurrentiel clé pour nos clients » déclare Roger Alm, président de Volvo Trucks.

Le Salon Solutrans qui s’est tenu en novembre dernier a été l’occasion d’officialiser la signature du premier Volvo Electric gamme lourde en France, un Volvo FM qui rejoindra le parc du Groupe SF, leader nantais du transporteur et de la logistique et client fidèle Volvo depuis 2003.