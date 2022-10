3Dsoft lance SimplyCheck, une solution de réception digitale pour un parcours après-vente complet

La solution de réception digitale SimplyCheck de 3Dsoft permet de fluidifier la réception des véhicules en atelier et de proposer des prestations additionnelles de manière personnalisée et prédictive aux clients.

La solution présentée par 3Dsoft intègre des innovations majeures en créant trois nouveaux points de contact digitaux : l’enregistrement en ligne, la réception atelier de manière autonome et, enfin, le signalement d’anomalies lorsque le véhicule est en cours d’intervention. La solution permet de fluidifier et d’optimiser la réception des véhicules dans les ateliers, mais aussi d’augmenter le panier moyen de l’après-vente en proposant une offre de prestations personnalisée et prédictive à chaque étape du parcours, grâce à l’intégration de la technologie prédictive de Neuralytics (éditeur de maprochaineauto.OS).

« La maintenance prédictive et personnalisée est au cœur de la transformation digitale des concessions et répond aux nouvelles attentes des clients. Le succès de notre collaboration avec Neuralytics témoigne de la dynamique d’innovation impulsée par bee2link group et confirme la nécessité d’allier nos savoir-faire et expertises pour proposer aux acteurs du secteur des solutions métiers innovantes et rentables », souligne Benoit Péronnet, directeur commercial et des opérations de 3Dsoft.

Déployée en pilote, courant septembre 2022, sur trois sites du groupe Dugardin dans l’agglomération lilloise, SimplyCheck enregistre d’ores et déjà des résultats prometteurs. Disponible à partir de 140 euros HT par mois/site, la solution intègre un accompagnement hebdomadaire des équipes pour assister les ateliers dans la mise en œuvre et le paramétrage.