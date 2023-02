4 200 points de charge déployés par Engie dans les hôtels B&B

L’enseigne B&B Hotels a confié au groupe énergétique Engie Solutions l’équipement en bornes de plus de 340 hôtels en France. Ces 4 200 points de charge sortiront de terre d’ici à 2024 et seront alimentés en électricité renouvelable.

Activement engagé sur le plan responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et même certifié en durabilité par l’organisme indépendant Socotec, la chaîne hôtelière B&B Hotels entend contribuer à la densification du maillage de bornes de recharge sur le territoire hexagonal. Pour ce faire, l’entreprise détentrice de 600 établissements dans 14 pays prévoit d’installer plus de 4 000 points de charge dans quelque 340 hôtels répartis partout en France. Dans le détail, 3 600 bornes de 22 kW seront déployées et 600 bornes 300 kW haute puissance s’avéreront disponibles dans une sélection de 70 établissements.

Garantir l’itinérance électrique des clients… mais pas seulement

Afin de répondre aux objectifs fixés par la loi d'orientation des mobilités (LOM) et même aller au-delà, 20 % des places de parking des établissements concernés se verront donc équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Un projet qui débutera au cours du premier trimestre 2023 et devrait se concrétiser définitivement à l’horizon 2024.

Les points de charge, eux, seront accessibles aux clients de l’hôtel à un tarif préférentiel tandis que l’électricité distribuée sera produite par Engie à partir de sources d’énergies renouvelables (hydraulique, éolienne, solaire, etc.). Situées à proximité immédiate des grands axes routiers, les bornes B&B Hotels participeront également à l’ambition d’assurer les trajets électriques des conducteurs de VE, même ceux de passage, en se révélant ouvertes à tous.