400 véhicules à hydrogène financés pour les pros par la région Région Auvergne-Rhône-Alpes

Très engagée dans le développement de la mobilité hydrogène, au travers notamment du projet Zero Emission Valley, la Région Aura annonce le financement d'une flotte de 400 véhicules à hydrogène. Réservé aux professionnels, entreprises de toutes tailles, ainsi que les indépendants et les professions libérales, les associations, établissements publics et collectivités peuvent déposer un dossier. Seule condition : s’engager à « rouler un minimum de 15 000 km par an pendant 4 ans en s’avitaillant dans les stations hydrogène situées sur le territoire de la région ». Pour mémoire, la Région prévoit le développement d'une « vingtaine de stations et de deux électrolyseurs. Elle a déjà permis l’inauguration de 3 premières stations et l’acquisition de 40 véhicules hydrogène.

Le montant des aides est fixé entre 12 600 et 19 800 euros pour l’achat d’une berline à hydrogène, entre 23 800 et 37 400 pour l’achat d’un fourgon à hydrogène. Incluse, la participation de l’Europe étant de 5 000 euros pour une berline, et 9 000 euros pour un fourgon. La date limite de participation est fixée au 31 décembre 2024.