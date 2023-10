4e édition de Garage Expo, c’est parti !

Garage Expo s’inscrit encore cette année comme « l’évènement business » de fin d’année d’AAG. Un rassemblement majeur des enseignes Groupauto et Précisium avec pas moins de 95 fournisseurs engagés sur l’opération, à l’origine de 300 offres promotionnelles et soutenu par près de 500 attachés technico-commerciaux et promoteurs réseaux mobilisés.

Le groupe a décidé cette année de mettre l'accent sur la proximité en organisant des événements en région dans le cadre de son rendez-vous annuel. Tournées, show-room, soirées réseaux, portes ouvertes … sont mises en place par les distributeurs locaux pour faire de ce salon un vrai rendez-vous mêlant échanges et convivialité.

« Une fois de plus cette année, Alliance Automotive maintient sa position de leader sur le marché et démontre sa capacité à accompagner MRA et carrossiers dans le développement de leurs activités. Les événements locaux remportent un immense succès auprès de notre clientèle qui est ravie de pouvoir partager des moments conviviaux avec leur distributeur et les fabricants d'équipements de garage. Garage Expo est en train de devenir un événement incontournable pour l'ensemble du secteur. » souligne Marc Ripotot, directeur des groupements d’Alliance Automotive Group.

Côté nouveautés, les réparateurs pourront découvrir les nouvelles offres de Primetool, la marque propre d’équipements de garage d’AAG avec le lancement récent de la gamme petit levage. Du côté de Napa, 2 nouveautés seront présentées sur la gamme des chargeurs de batteries de 6 à 24 volts convenant aussi bien pour les véhicules légers que pour les poids lourds.