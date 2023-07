5 erreurs à éviter pour conduire sereinement en électrique même en été, selon Geotab

1 - Ne pas ajuster votre programme

Certains itinéraires empruntés avec un véhicule électrique nécessitent une organisation particulière pour les conducteurs, qui doivent prendre en compte le temps de recharge. Pour optimiser l'autonomie d’une voiture électrique, la température idéale est à 21,5° Celsius. En mesurant l’autonomie du véhicule selon la température, il est ainsi possible d’anticiper les recharges nécessaires sur la route. Des outils, comme celui développé par Geotab, permettent aujourd'hui d'effectuer cette mesure et de calculer l'autonomie des véhicules.

2 - Ne pas tenir compte des temps de recharge

Les véhicules électriques doivent être rechargés plus lentement et plus fréquemment en été. La puissance de charge maximale est automatiquement ajustée à la baisse par le véhicule pour éviter la surcharge. La charge rapide doit être évitée dans la mesure du possible. La plupart des batteries atteignent leur performance optimale dans des environnements chauds à environ 80 %. Il peut donc être judicieux de ne pas charger complètement les batteries.

3 - Adopter une conduite nerveuse

En règle générale, et pour des raisons de sécurité, les conducteurs doivent adopter une conduite aussi souple que possible et éviter les accélérations et les freinages brusques. Une forte accélération fait chauffer la batterie, ce qui entraîne une dépense d’énergie supplémentaire pour la refroidir, impactant directement l'autonomie de la voiture.

4 - Stationner en plein soleil

Les conducteurs sont particulièrement heureux de trouver une place de parking rapidement, idéalement à proximité de leur destination. Aussi banal que cela puisse paraître, il vaut mieux veiller à se garer à l'ombre pour éviter la surchauffe de la batterie et réduire la consommation d'énergie pour le refroidissement de l'habitacle.

5 - Soumettre la voiture à des contraintes supplémentaires

La climatisation représente un surplus de consommation d'énergie pour un véhicule électrique. C'est pourquoi il est préférable que la climatisation ne soit pas réglée au maximum, voire qu’elle ne soit pas utilisée. Il est en revanche conseillé de climatiser le véhicule avant de démarrer. Le chargement des téléphones portables, l'éclairage intérieur, la radio et le système de navigation doivent également être utilisés avec une grande modération. Il convient également d'éviter toute charge supplémentaire en termes de poids.