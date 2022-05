5 raisons d’acheter des pneumatiques d’occasion

Anecdotique avec moins de 1 % du marché, le pneumatique d’occasion bénéficie aujourd’hui de vents porteurs. Certaines citadines s’affichent désormais en 18 pouces, quand les SUV urbains misent sur des enveloppes de 19 pouces, voire 20 pouces. À l’heure de leur remplacement, en quête d’une alternative, les propriétaires se tournent bien souvent vers des gammes de 3e ligne, dites budget, ou bien des marques de distributeur (issues des centres autos ou des fast-fitters).

Une consommation plus responsable

La progression de la PIEC démontre l’intérêt des consommateurs pour aborder l’achat de pièces de rechange de manière écoresponsable. La part de marché des pièces automobiles d’occasion s’élève à 3 % en France. Longtemps assimilé à la casse automobile, le marché est aujourd’hui en pleine mutation. L’offre se multiplie et se structure autour de centres de VHU (véhicules hors d’usage) agréés, la distribution s’organise et se professionnalise grâce à l’arrivée de spécialistes. « La digitalisation croissante des pièces de réemploi a permis de qualifier et de quantifier l’offre, explique un responsable d’Opisto. Elle a pris une dimension nationale, tant à destination des particuliers que des professionnels. » Sous l’impulsion de la réglementation et de l’évolution raisonnée des comportements de consommation, sa part de marché ne cesse de progresser dans l’entretien des véhicules.

Des vertus économiques

Bénéficiant d’un rapport qualité-prix sans concurrence, les pneumatiques d’occasion sont jusqu’à 70 % moins cher que les modèles neufs. À l’heure où l’inflation bat son plein du côté des manufacturiers, les pneus d’occasion trouvent une raison d’être supplémentaire. « Le recours à la pièce d’occasion a un impact indéniable sur le pouvoir d’achat », souligne le responsable d’Opisto. Dans le même temps, il présente l’avantage de bénéficier d’un produit « conforme aux standards et aux exigences de sécurité en vigueur. » Et pour les professionnels, des remises supplémentaires sont accordées.

Un geste écologique

Sur le plan environnemental, la pièce d’occasion présente l’intérêt de préserver la planète. L’achat de pneumatiques d’occasion limite en effet la consommation en matières premières et en énergie nécessaire lors de la fabrication d’une enveloppe neuve. La surproduction et la production de déchets industriels issue de leur destruction sont limitées.

Le choix des bons pneus

À l’achat, l’état de la bande de roulement, l’usure et l’âge du pneumatique seront naturellement des points à vérifier. Avant tout, il est important de bien se renseigner sur les dimensions de la monte d’origine, puis de relever la série de chiffres et de lettres (les informations figurent sur le flanc de l’enveloppe) qui devront être communiquées au vendeur. Les références permettent de faciliter l’identification et de trouver les pneus d’occasion qui correspondent parfaitement au véhicule.

En termes d’usure, la limite légale des profondeurs des sculptures s’établit à 1,6 mm. Sur un modèle neuf, elles atteignent 8 à 9 mm. Il est à noter que certains centres VHU fournissent des pneus dont le taux d’usure ne dépasse pas 25 %. Le sillon d’usure devra quant à lui, être régulier.

La bande de roulement ne doit présenter aucun signe de craquelures, de boursouflures, de morceaux arrachés ou de hernies. Quant à l’âge du pneumatique, il est indiqué sous l’acronyme DOT (Department of Transportation), une indication figurant là aussi sur le flanc. La série de quatre chiffres renvoie à l’année et à la semaine de production.

Des achats sous garantie

« Comme pour toutes les pièces automobiles d’occasion disponibles sur nos sites, les pneus d’occasion sont contrôlés et vérifiés avant leur mise en vente, indique le responsable d’Opisto. Ils bénéficient également d’une garantie proposée par nos centres VHU partenaires. » Si les délais de livraison varient selon les capacités d’expédition des centres de VHU, ils s’établissent en moyenne entre 48 et 72 h.

Accessibles aux particuliers et aux professionnels, les marketplaces d’Opisto mutualisent les stocks des pièces automobiles d’occasion de plus de 220 centres de VHU agréés répartis sur l’ensemble de territoire. Parmi les 3,7 millions de pièces d’occasion tracées, contrôlées et garanties, 6000 pneus d’occasion de toutes marques et de tous modèles sont disponibles à la vente en ligne en temps réel. Que ce soit pour une roue de secours, un entretien régulier ou à la suite d’une urgence, l’achat de pneumatiques d’occasion représente une alternative écoresponsable disponible en quelques clics, et livrer à domicile en quelques jours.