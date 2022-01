56% des Français prêt à payer plus pour une voiture neuve moins polluante

Parallèlement à la sortie de son rapport préconisant un durcissement de la TVS pour les véhicules les plus émetteurs de CO2 au sein des flottes, l’ONG Transport & Environment (T&E) s’est tourné vers l’institut de sondages YouGov pour mener une étude portant sur l’acceptation de ces recommandations au sein de la population européenne. Interrogeant plus de 8 000 personnes dans sept pays de l’UE – l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Roumanie et la République tchèque –, l’enquête dévoile qu’une large part du public soutient la mise en œuvre de règles européennes plus strictes à destination des constructeurs automobiles en matière de pollution atmosphérique.

Prise de conscience des consommateurs

Alors même que la Commission européenne doit, en avril, proposer les nouvelles normes « Euro 7 » qui détermineront un cadre légal pour les 100 millions de voitures thermiques qui seront vendues en Europe après 2025, trois quarts des sondés – 76 %, un taux égal à celui relevé en France – affirment que les constructeurs devraient être légalement tenus de réduire les émissions des voitures neuves autant que techniquement possible. Conscients que l’action se doit d’être collective, 65% des sondés se déclarent même prêts à payer 500 € de plus lors de l’achat d’une voiture neuve aux émissions de CO2 réduites – soit la somme maximale déboursée par les fabricants afin de réduire la pollution d’une voiture.

Ce chiffre grimpe à 71% en Italie et en Espagne mais chute à respectivement 57 et 56% en Allemagne et en France, ce qui reste toutefois au-dessus de la moitié. Preuve que les mentalités évoluent, comme l’analyse Diane Strauss, directrice du bureau français de T&E : « Le secteur automobile prétend que la réduction d’émissions des véhicules coûte trop cher quand, en réalité, cela représente un budget moindre que la peinture d’une voiture. Le grand public se déclare prêt à payer la différence et défend des normes plus strictes, sur toute la durée de vie du véhicule et dans toutes les conditions, y compris pour les trajets courts en ville. »