58 % des véhicules produits dans le monde sont fabriqués en Asie

La production automobile mondiale a représenté 79 650 771 véhicules en 2021, selon les statistiques fournies par Inovev. Un nombre en hausse de 3,5 % par rapport à 2020 mais en baisse de 13 % par rapport à 2019. La crise sanitaire et ses nombreuses conséquences ont sérieusement freiné les usines dans le monde pendant ces deux dernières années. La pénurie de semi-conducteurs devrait notamment se poursuivre tout au long de l’année. Malgré cette situation tendue et une baisse de la demande sur certains marchés, Inovev table sur une hausse de la production mondiale de 5 % pour 2022. Ces mouvements ne remettent pas en cause la répartition de la fabrication des véhicules entre les grandes zones géographiques du monde.

La Chine largement en tête

Sur les 79 650 771 voitures produites en 2021, 58 % sont sorties d’usines implantées en Asie. Une proportion qui représente 46 618 881 véhicules, soit une hausse de 6 % par rapport à 2020. Parmi les pays de cette zone, la Chine reste largement en tête, puisque 33 % des automobiles fabriquées dans le monde ont été produites sur place. Le deuxième centre de production est l’Europe, avec 14 548 839 unités. Un nombre atteint en comptant la Turquie. Ce résultat est en recul de 3 % par rapport à 2020. La troisième marche du podium revient à l’Amérique du Nord, avec 13 463 181 véhicules. Un nombre également en retrait de 1 % par rapport à l’année dernière. Loin derrière ces quantités, l’Amérique du Sud pèse 2 448 658 véhicules, tout en progressant de 11 %. La zone BRUS (Biélorussie, Kazakhstan, Russie, Serbie, Ukraine) arrive à 1 612 738 unités, en hausse de 8 %. Enfin, l’Afrique se situe sous le million d’unités, avec 958 474 voitures, en augmentation de 7 %. Au-delà de cette répartition, chaque zone importe ou exporte plus ou moins de véhicules. Si l’Europe exporte et importe beaucoup de véhicules, la Chine exporte et importe peu d’automobiles. Un autre contraste oppose les Etats-Unis et le Japon. En effet, ce dernier pays exporte beaucoup de voitures, tandis que le premier importe un grand nombre de véhicules.