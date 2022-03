66 % des élus français convaincus par la mobilité autonome

L’avenir de la mobilité a des contours de plus en plus automatisés. En témoigne la stratégie nationale en matière d’innovations de mobilité durable, actualisée le 18 février dernier sur le site du ministère de la Transition écologique. Parmi les adaptations effectuées, on retrouve notamment l’accent mis sur l’acceptabilité du public envers le véhicule autonome puisque cette adhésion « conditionne son développement » faisait valoir le ministère de la Transition écologique. Mais il n’y a pas seulement le regard des citoyens envers ces technologies de transport sans conducteur qui compte : celui de leurs représentants également !

>> À LIRE AUSSI : Véhicules autonomes : la France comme modèle ?

Il faut dire que les élus locaux sont devenus des acteurs incontournables de la mobilité, les mesures prises par ces derniers devant s’adapter aux dispositions émises par la loi LOM. Interroger ce pan actif et décisionnaire de la population s’avérait donc plus que nécessaire pour la mutuelle d’assurance Macif, à l’origine d’une enquête inédite parue le 15 mars 2022. Réalisée auprès de 1 090 élus locaux, en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France (AMRF), celle-ci révèle que la grande majorité des élus sondés voit la mobilité autonome d’un bon œil. Elle serait même une bonne chose pour leur territoire pour 66 % du panel, contre 10 % de réfractaires et 26 % de dubitatifs.

Aussi peu informés que leurs administrés

Néanmoins, toutes les mobilités autonomes ne se valent pas comme en témoignent les 44 % d’élus préférant voir circuler des transports en commun autonome (de type navette) et 38 % se tournant plus vers le transport autonome à la demande (de type robot-taxi) que le véhicule autonome individuel. De leur point de vue (pour 63 %), ces solutions permettraient d’assurer l’accès aux zones d’activité du territoire telles que les zones commerciales ou les sites touristiques. Parallèlement, plus d’1 élu sur 2 envisage l’apport d’une réelle valeur ajoutée pour la livraison de biens et de services grâce à la mobilité autonome. Le tout en réduisant la pollution atmosphérique pour 56 %.

>> À LIRE AUSSI : Le véhicule autonome : péril vert ?

Pourtant, comme la plupart des Français, les élus locaux souffrent d’une méconnaissance vis-à-vis du véhicule autonome. Ainsi, 30 % avouent en avoir déjà croisé un et 9 % seulement sont montés à bord ! Des taux bas pour se faire une idée concrète de cette solution d’avenir qui leur semble, à 77 %, difficile à mettre en place au sein de leurs collectivités, par manque de moyens et d’infrastructures adaptées en particulier. Épris d’un sentiment d’inéligibilité à l’égard de cette innovation, 39 % des élus sondés s’inquiètent aussi de se voir reprocher la destruction d’emplois sur le territoire suite à la mise en place de services de transports autonomes. Heureusement, des contre-exemples et des expérimentations réussies existent comme avec les navettes Navya dans le Val de Drôme ou les Nimfea dans l’Eure.