7 années d’engagement pour BestDrive

L’enseigne spécialisée dans l’entretien automobile, poids-lourd et le pneumatique fête son septième anniversaire au service de ses clients particuliers et professionnels.

En France, BestDrive compte 1 600 collaborateurs, plus de 200 points de vente de pneumatiques & services répartis sur toute la France avec un chiffre d'affaires en 2021 de plus de 320 millions d’euros. Rappelons que ce réseau s’illustre avec un service de dépannage qui accompagne ses clients professionnels, poids lourd & agricole 24h/24 et 7j/7. Grâce à son maillage couvrant toute la France, l’enseigne peut intervenir à tout moment et permet ainsi aux professionnels de maintenir leur activité. En 2021 ce sont plus de 18 000 dépannages qui ont été réalisés. C’est également une enseigne responsable qui a mis en place au cœur de la stratégie globale de l’entreprise, une politique RSE en s’alignant sur la norme ISO 26000 avec un dispositif complet.

En termes d’activité, BestDrive propose des prestations d’entretien sur tous types de véhicules (voiture, SUV, utilitaire, agricole, poids-lourd etc.) et pour tous types d’énergies. Avec plus de 300 collaborateurs en France formés à l’entretien des véhicules électriques et hybrides, le réseau s’engage également pour l’avenir. BestDrive c’est aussi Fleetfox, un outil de gestion de flotte developpé par la marque qui permet d’optimiser la longévité et l’efficacité des pneumatiques tout en minimisant les coûts de revient grâce au suivi des parcs et l’anticipation des entretiens à effectuer.

Spécialiste du pneu, BestDrive fête cette année le troisième anniversaire de son propre pneu qu’il garantit un an contre le vandalisme, la crevaison et toutes formes de détérioration. Cette année, ce produit sera complété d’un profil 4 saisons, également garanti et répondant aux critères de la loi montagne. Enfin, le réseau BestDrive c’est aussi une réputation confirmé par des enquêtes de satisfaction qui laisse apparaitre que 8 clients sur 10 de la marque, la recommande.

« Nous sommes fiers de célébrer les 7 ans de BestDrive et d’observer aujourd’hui le chemin parcouru dans le développement du réseau, et cela grâce à l’engagement de chaque collaborateur. Nous vivons les valeurs BestDrive au quotidien, et nous continuons de travailler sur des projets innovants et des solutions personnalisées pour accompagner nos clients BtoB et BtoC, pour répondre au mieux à leurs attentes et besoins, dans un monde en constante mutation » souligne Laurent Proust, directeur général délégué de BestDrive.