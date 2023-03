707 kilomètres d’autonomie pour le Fisker Ocean

Aller de Paris à Bordeaux avec une seule charge. C’est ce que se targue de proposer le Fisker Ocean Extreme avec une autonomie électrique de 707 kilomètres. « Cette prouesse est un tournant majeur pour tout le monde chez Fisker, et nous sommes ravis que l'autonomie dépasse nos calculs initiaux », commente Henrik Fisker, P-DG de la marque américaine. De fait, le dirigeant avait annoncé en premier lieu une autonomie électrique autour des 630 kilomètres (et 440 km pour la version Sport). Toutefois, celui-ci prévoit une homologation européenne complète par les autorités d'ici le 28 avril 2023, tandis que les chiffres d'autonomie de l'EPA pour le marché américain devraient suivre « sous peu ». À titre de comparaison, la Tesla Model Y offre une autonomie de 533 kilomètres pour des tarifs allant de 46 990 à 63 990 euros.

Certaines finitions en rupture

Contrairement aux constructeurs chinois qui produisent localement, Henrik Fisker a fait le choix de fabriquer son SUV avec son partenaire Magna Steyr en Autriche, dans une usine neutre en carbone. Le lancement de production a débuté en novembre 2022, avec une capacité annuelle de 50 000 unités. Cette implantation centrale lui permettra de rayonner plus facilement en Europe. Pour assurer l’après-vente et la livraison de son SUV, le constructeur va s’appuyer sur un réseau de Fisker Center+ qui ouvriront leurs portes à Vienne, en Autriche, et à Copenhague, au Danemark, à partir du 11 avril 2023. Des Center+ et des Lounges supplémentaires ouvriront en Europe et aux États-Unis tout au long de l'année 2023.

Pour mémoire, la grille tarifaire de l’Ocean s’échelonne entre 41 900 et 69 950 euros, en fonction de la finition (Sport, Extreme et Ultra) Cependant « certaines finitions sont en rupture sur plusieurs marchés de lancement », prévient la marque qui a enregistré 61 000 commandes sur les six marchés ciblés, dont l’Hexagone. Fisker s’est récemment associé à Deftpower, fournisseur de solutions logicielles de recharge pour véhicules électriques, pour permettre aux automobilistes d’avoir accès à 425 000 bornes de recharge publiques dans toute l'Europe.