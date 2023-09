77ème congrès de la FNTR : les enjeux de la transition énergétique pour les transporteurs

La transition énergétique et la décarbonation des transports routiers de marchandises ont été au centre des échanges lors du 77ème congrès de la FNTR qui s'est tenu à Montrouge de 21 septembre. Si l’objectif a été fixé par le gouvernement, les moyens pour y parvenir posent encore de nombreuses questions, sans véritables réponses à ce stade où toute la filière, incrédule, se cherche. Le carburant et les questions salariales, deux sujets également abordés lors de la rencontre qui rassemblé de nombreux transporteurs.

Si l'environnement économique est plutôt morose et menaçant pour le secteur du transport routier, ce ne fut pas le cas de l'ambiance enchantée qui s'est dégagée du 77ème congrès de la FNTR. Une démonstration du moral d’acier dont font preuve les chefs d’entreprise comme l’a indiqué un exposé, tout aussi brillant que comique, d'Olivier Torres, fondateur de l'observatoire de la santé des dirigeants.

Les défis majeurs de la transition énergétique

Mais derrière les apparences se cache une réalité bien moins drôle pour les transporteurs à qui l'Europe impose à marche forcée une transition énergétique lourde de conséquences. Cette transition, qui pour certains s’apparente plutôt à une transformation profonde des entreprises, reste, selon l’avis de Jean-Christophe Pic, président de la fédération, irréalisable dans ces conditions. « Espérer transformer en seulement 17 ans le parc français de 600 000 camions diesel en électriques n’est pas possible. Ça sera un processus long et difficile », affirme avec force le syndicaliste en direction de Clément Beaune, ministre chargé des transports, qui n’a pas hésité à faire le déplacement.

La nécessité d'une action collective

« Mais il ne faut pas se lamenter. Nous avons envie de relever le défi. Nous sommes une filière dynamique », affirme-t-il tout en dénonçant la pression disproportionnée qui est mise sur la seule énergie qu’est l’électrique. Seule, la solution du camion électrique apparaît comme bien trop chère à financer, plusieurs dizaines de milliards d’euros. « Achats, assurance, baisse de la charge utile…, seuls, les transporteurs ne pourront pas assumer cette transition. Nous devons agir tous ensemble », prévient Jean-Christophe Pic.

Le défi du financement et ses conséquences pour les consommateurs

Problème ! À ce jour, aussi étonnant soit-il, personne n’a la réponse, ni les moyens, du financement de cette décarbonation, ni les transporteurs, ni les chargeurs, ni l’État, et, plus grave, ni même les banques encore réfractaires à l’idée de financer des camions électriques trois fois plus chers à l’achat et difficilement amortissables. Bien conscient de cette problématique financière, Clément Beaune a annoncé la mise en place d'autres appels à projets avec des aides bien plus conséquentes que les précédentes. Un accompagnement financier qui apparaît déjà bien maigre par rapport aux besoins. Sans nul doute, ce seront les consommateurs, qui subissent déjà une inflation historique, qui feront les frais de cette transition, au risque de faire chuter la consommation, avec toutes les menaces que cela suppose.

Les préoccupations relatives aux conditions de travail et à l'emploi

Jean-Christophe Pic a de même interpellé le ministre sur les questions des conditions de travail et l'embauche de conducteurs. Le syndicaliste souhaite une simplification de l’accès au permis de conduire, une évolution des règles concernant le chargement/déchargement mais surtout une révision du décret de réforme de l’assurance chômage qui introduit le principe d’un bonus-malus à la charge des employeurs afin de lutter contre la précarité de l’emploi. « Une réforme particulièrement injuste pour les routiers », estime le responsable.

L'enjeu de la ristourne fiscale sur le diesel

Injuste aussi à ses yeux la fin programmée pour 2030 de la ristourne fiscale des taxes sur le diesel. Une mesure franco-française, qui a bien failli être amorcée dès l’an prochain, et qui ferait perdre au pavillon français des points de compétitivité. Si cette fin semble bien être au programme du gouvernement, comme l’a laissé entendre Clément Beaune, la profession demande que ce soit une mesure européenne.

Perspectives pour le secteur du transport routier

Durant son intervention, le ministre s’est voulu rassurant face à la profession « sympathique et exemplaire » avec qui il a plaisir à collaborer pour faire avancer les dossiers « avec une intelligence collective ». Une profession qui représente à ses yeux une opportunité extraordinaire d’emplois (100 000 à horizon 2030) et qu’il souhaite défendre avec les meilleurs compromis en ligne avec la feuille de route du gouvernement pour qui le camion électrique est central.

Des mesures pour répondre à la pénurie de chauffeurs

Seule véritable annonce du responsable politique : sa volonté de mettre en place un guichet unique pour simplifier l’administratif en lien avec l’embauche des conducteurs. En réponse à la pénurie de chauffeurs, Clément Beaune a réaffirmé l’idée d’abaisser l’âge d’obtention du permis qui pourrait être de 17 ans !