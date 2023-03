925 collaborateurs d'Acorus engagés dans un challenge d'éco-conduite

La hausse du prix des carburants a incité le groupe Acorus à mettre en place des actions pour sa flotte automobile. Alors que ce poste d’achat s’est élevé à plus d’un demi-million d’euros en plus en 2022 par rapport au prévisionnel, le gestionnaire du parc a décidé de lancer un grand challenge d'éco-conduite auprès des 925 collaborateurs utilisant des véhicules de service ou de fonction. « Ce challenge a pour objectif d’adopter les principes d’une conduite économique et écologique tout en réduisant le risque routier par une conduite plus sûre. Au-delà de la hausse des prix des carburants, il est également important de sensibiliser nos équipes aux enjeux environnementaux », déclare Philippe Benquet, président du groupe Acorus.

Des véhicules suivis, analysés et inspectés

Après avoir sensibilisé les conducteurs aux grands principes de l'éco-conduite (fluidité, sécurité, environnement...), l'entreprise a équipé ses véhicules d’un système appelé « coach embarqué », proposée par Masternaut (groupe Michelin). Muni de LED vertes, oranges et rouges, il fournit un retour visuel sur les comportements de conduite des professionnels au volant. De leur côté, les conducteurs de véhicules de fonction ont à leur disposition l’application smart driver, permettant d’avoir les mêmes indicateurs depuis leur smartphone.

Depuis trois mois, 925 collaborateurs et 958 véhicules participent à cette opération. Chaque mois, les trois conducteurs ayant obtenu le meilleur score sur les différents indicateurs (accélérations vives, freinages brusques, attentes excessives et survitesses) gagnent chacun un chèque-cadeau d'une valeur de 50, 100 et 150 euros.

Des résultats très significatifs

Au terme d’un premier trimestre d’observation, Acorus a constaté déjà plusieurs bénéfices :

baisse de la consommation de carburant ;

conduite anticipative : respect du code de la route, des distances de sécurité et diminution de la vitesse ;

amélioration de la fluidité au volant de 11 % ;

baisse du nombre d'accidents ;

; plus grande longévité des véhicules de service avec une usure moindre des pièces ;

réduction significative des émissions de CO2 avec 73 749 kg de CO2 évités, soit l’équivalent de 381 839 km réalisés en voiture.

« Nous sommes très heureux des premiers résultats de ce challenge éco-conduite. L'objectif étant évidemment que les scores des quatre indicateurs que nous suivons continuent de s’améliorer au fil des mois pour assurer une réelle modification des habitudes de conduite de chacun des collaborateurs », se réjouit Michael Goncalves, directeur de la flotte automobile et des services généraux.