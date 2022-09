A+Glass célèbre avec détermination ses 30 ans

Dans le milieu des enseignes des services de l’automobile, majoritairement détenues par des industriels de la distribution ou des équipementiers, un panneau se démarque, celui du spécialiste du vitrage A+ Glass, resté familial depuis sa création, il y a trente ans.

Malgré les pressions, les propositions de rachat et les évolutions du marché de l’après-vente automobile, toujours plus concentré, le réseau de vitrage reste dirigé d’une main de fer par la famille Perez, le fondateur mentor, Pierre, et ses deux filles : Marie-Pierre, la présidente et la cadette Nelly, directrice du réseau.

Le trio n’est pas prêt de lâcher la barre de la belle affaire dont l’aventure a débuté en 1992. Pierre Perez alors carrossier du réseau Axial, membre actif de la FFC, voit d’un mauvaise œil l’arrivée de Carglass et son ambition de truster le marché du remplacement du vitrage. « On ne pouvait pas laisser Carglass retirer le boulot des artisans » se souvient Pierre Perez, aujourd’hui président du conseil de surveillance d’A+ Glass. L’artisan rassemble alors à Paris une soixantaine de ses confères pour expliquer le projet et monter l’enseigne. C’est Marie-Pierre, diplômée en droit, qui s’occupe de déposer la marque. Nelly rejoindra la centrale dix ans après.

Un service client à 110 %

D’entrée, l’enseigne souhaite s’imposer et faire la différence avec un service « plus » à 110 %, avec du professionnalisme mais surtout en plaçant la satisfaction client au centre de la stratégie afin de fidéliser. Sa réussite, A+ Glass la doit aussi à sa relation historique avec les assureurs. L’enseigne s’aligne en termes de tarifs, de réactivité et de services avec l’objectif de simplifier les démarches des sinistrés. Le réseau collabore avec quasiment l’ensemble des assureurs, ce qui conforte les centres.

A+ Glass doit aussi son succès avec la relation durable et singulière que le réseau entretien avec ses adhérents. Certains membres historiques composent toujours le maillage national qui couvre à 98 % la population. « C’est formidable, les adhérents se reconnaissent dans nos valeurs. Ils reconnaissent la simplicité de nos rapports et la proximité que nous entretenons avec eux. Ils ont confiance en leur réseau et sa pérennité » s’enthousiasme Marie-Pierre. Aujourd’hui, moins de la moitié des adhérents (48%) sont des carrossiers, mais tous sont des « chefs d’entreprises passionnés, dynamiques, toujours présents et qui savent s’adapter » explique la présidente. Des patrons qui reconnaissent l’implication de la centrale dirigée depuis des années par les mêmes personnes, les mêmes interlocuteurs.

La singulière dimension familiale et la stabilité des dirigeants de la tête de réseau restent le ciment de l’enseigne. « Notre réseau est fort de cette convivialité. Chacun reconnait l’autre dans son professionnalisme. Les adhérents n’hésitent pas à s’appeler en cas de nécessité. Il y a une véritable entraide » observe Marie-Pierre.

Relation humaine, écoute, crédibilité, fidélité… autant de mots souvent évoqués par les adhérents au sujet de leur panneau. Des adhérents à qui A+ Glass laisse une grande liberté de gestion et à qui aucune redevance ni pied de facture n’est réclamé. L’enseigne se rémunère à hauteur de 3,6 % sur chaque facture.

Un parcours du combattant

Désormais bien implanté dans le paysage, A+ Glass continu à se développer. Le succès se confirme encore après trois décennies malgré une forte concurrence et la multiplication des enseignes spécialisées. « C’est un parcours de combattant mais nous avons fait d’A+ Glass l’un des plus beaux fleurons français de la pose et de la réparation du vitrage » lance fièrement Pierre Perez. Le réseau, très impliqué dans le mécénat, est aujourd’hui composé de 530 centres pour un chiffre d’affaires qui a dépassé les 100 millions d’euros l’an dernier, ce qui lui attribue autour des 10 % de part de marché.