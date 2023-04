A+Glass encourage la réparation de vitrage

Rituellement le printemps venu, le spécialiste du vitrage A+Glass rappelle à travers son réseau l’importance de la réparation qui s’avère plus écologique et plus économique que le changement du pare-brise.

C’est une habitude qu’à pris l’enseigne de vitrage, lorsque le printemps pointe le bout de son nez. Le réseau composé de plus de 500 centres propose la réparation d’impact en 30 minutes sans rendez-vous et sans franchise afin d’encourager et convaincre ses clients du bien fondé d’un point de vue économique et environnemental de procéder à la réparation d’un vitrage plus qu’à son remplacement, lorsque cela est possible bien évidemment.

De plus, grâce aux agréments auprès des compagnies d’assurances, les centres de la marque peuvent assurer la prise en charge rapide de tous les véhicules et s’occupent de toutes les démarches administratives sans avance de frais pour les clients.

Avec une politique RSE en constante évolution, A+Glass continue de promouvoir et d’encourager la mise en place de ces pratiques qu’il juge importantes car bien plus durables.