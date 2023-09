A+ Glass met la formation au cœur du vitrage

Le secteur du vitrage évolue fortement sur le plan technologique depuis plusieurs années. Les aides à la conduite ont une conséquence directe sur le pare-brise et les optiques. Des paramètres auxquels s’ajoute l’électrification des véhicules. Les professionnels doivent donc se former, à l’image de l’enseigne A+ Glass, qui a pris le sujet à bras le corps depuis quelques années.

Le monde du vitrage n’est pas épargné par l’évolution technologique vécue actuellement par l’automobile. Ces éléments simples en apparence sont pourtant directement liés à d’importants systèmes d’aide à la conduite. Caméras et radars sont souvent fixés sur le pare-brise, à l’intérieur du véhicule. Projecteurs et feux ont vu leurs tarifs bondir avec l’arrivée de nouvelles technologies d’éclairage. Ces innovations s’ajoutent à l’électrification et à la numérisation globale des véhicules. Une transformation qui pousse les professionnels à mettre à jour leurs compétences, comme l’explique Marie-Pierre Tanugi de Jongh, présidente du directoire d’A+ Glass. « Depuis 2019, nous avons opéré un recentrage important sur les formations, qui sont aujourd’hui obligatoires dès l’entrée dans le réseau ». L’expertise technique doit être acquise, même si le parc roulant reste encore largement thermique, avec un âge moyen élevé. « Aujourd’hui, les véhicules électriques représentent moins de 10 % des sinistres mais nous devons être prêts. De plus, ce pourcentage varie beaucoup d’une compagnie d’assurance à l’autre » poursuit la dirigeante. La montée en compétence est devenue incontournable dans le vitrage. « Actuellement, l’un des principaux critères de recrutement dans le réseau repose sur le fait d’être disposé à se remettre en question » souligne Marie-Pierre Tanugi de Jongh.

Calibrer les ADAS dans de bonnes conditions

La généralisation des caméras et radars sur les véhicules modernes rend l’étape de recalibrage obligatoire. Une opération qui diffère selon les préconisations de chaque constructeur. Cependant, le réglage de ces éléments directement liés à la sécurité du véhicule et de ses passagers doit être parfaitement maitrisé. « Nous testons et référençons les matériels, afin de connaitre chaque système. Nos adhérents peuvent choisir parmi ces derniers selon leurs préférences » explique la dirigeante. Si les professionnels ont aujourd’hui le choix en matière d’équipements et de fournisseurs, les méthodes doivent être respectées. Investissement et formation sont donc incontournables. Plusieurs problèmes se posent malgré tout à ce sujet. Plusieurs constructeurs préconisent un essai du véhicule après recalibrage. Sortir sur la voie publique au volant d’une voiture génère un risque pour le professionnel, qui doit être couvert par son contrat d’assurance. Cet essai demande également un temps supplémentaire qui augmente le coût de la prestation. Un coût qui n’est pas toujours pris en compte par les assureurs.

Problème pour le remplacement à domicile

Ces opérations de recalibrage devant se dérouler dans des conditions très normées, un problème se pose dans le cadre des remplacements à domicile. Au sein de l’enseigne A+ Glass, la pose mobile est passée en quatre ans de 50 % à 65 % des interventions. « Ce n’est pas l’idéal pour les centres, qui se retrouvent face à des coûts élevés de carburant et doivent faire face aux caprices de la météo » remarque la dirigeante. Ce dernier point peut rendre impossible un remplacement. Le recalibrage pose aussi problème, puisqu’il ne peut pas être effectué correctement partout et par toutes les conditions. « Lorsque nos adhérents interviennent sur des parcs pour plusieurs opérations, ils restent souvent une ou deux journées et s’installent dans de bonnes conditions pour mener à bien tous les travaux. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Ils doivent alors ramener le véhicule à recalibrer dans leur atelier et le rendre à son propriétaire. Autant de déplacements qui représentent un surcoût » poursuit la présidente du directoire. De nouveaux paramètres à prendre en compte pour l’enseigne, qui souhaite densifier son maillage malgré ses 500 points de pose. En dépit d’un marché où la sinistralité est en baisse, les adhérents souhaitent réduire leur distance d’intervention. La hausse des coûts et l’évolution de la typologie des opérations transforment le travail du vitrage. Des changements qui ne doivent pas faire oublier la qualité de l’accueil et la satisfaction du client.