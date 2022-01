A+Glass noue un partenariat avec Cotral

Le réseau spécialiste du vitrage automobile annonce la signature d'un partenariat avec Cotral, laboratoire spécialiste de protections visuelles et auditives.

Avec cet accord, l'ensemble des 500 unités de réparation et de remplacement de vitres sur le territoire national bénéficie désormais de l'accès à des protections visuelles et auditives sur-mesure. Le réseau A+Glass poursuit ainsi sa stratégie d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. C'est aussi l'occasion de sensibiliser aux risques liés aux bruits et manutentions en ateliers.