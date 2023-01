A+Glass noue un partenariat avec Allogarage

Depuis ce début d’année, grâce à ce partenariat les clients d’A+Glass ayant réalisé une intervention dans un centre du réseau de la marque pourront laisser un avis ou un commentaire sur l’expérience vécue.

« Ce nouveau service s’inscrit pleinement dans notre volonté de répondre aux besoins de nos franchisés, les accompagnant toujours plus dans leur développement », indique Nelly Perez, directrice du réseau. Cette procédure gagnant-gagnant « permet aux centres A+Glass d’être encore plus présents sur la toile et ainsi de compléter leur référencement auprès de plus de 50 annuaires en ligne », poursuit-elle.

Rappelons que les avis déposés par les internautes sur la plateforme Allogarage sont relus et modérés pour effacer les propos diffamatoires et les avis publicitaires. Une vérification des avis est systématiquement réalisée avec envoi d'une copie de la facture des réparations. De plus, depuis juillet 2013, les avis répondent aux exigences de la norme Afnor NF Z 74-501 et depuis juillet 2018 à la norme NF 20488 sur les avis en ligne de consommateurs.