A l'essai : MaxiBas BT608 d’Autel, testeur de batterie et bien plus

Approuvé - recommandé

Les véhicules sont toujours plus sophistiqués, toujours plus contrôlés par l’électronique. Changer une simple batterie de tension de bord ne s’opère plus aussi facilement que par la passé. Certaines précautions sont à prendre, avec parfois même des paramétrages à effectuer. Le contrôle de l’état de santé de la batterie réclame des testeurs avancés, électroniques, comme celui que propose le fabricant Autel, le MaxiBas BT608, que nous avons mis entre les mains de notre garagiste partenaire, Cédric Parbot afin d’être testé. Et le résultat est très positif. Aux allures d’un smartphone (fonctionnant sous Android 9) habillé d’une coque robuste, ce testeur entièrement digital apparait avec une excellente finition. C’est un produit sophistiqué, parfaitement adapté à une utilisation professionnelle avec une connectique solide. Il permet le test des batteries 6 et 12 volts, de tous les types et normes. Le paramétrage du type de batterie à contrôler peut-être automatique une fois l’appareil connecté au véhicule. Le fabricant indique que le contrôle de l’état de santé de la batterie s’opère par la mesure de la conductance, ce qui fiabilise le test de la capacité de démarrage et de la puissance restante. L’écran de mesure indique le pourcentage de vie de la batterie, sa tension et sa capacité restante. Un barographe montre clairement si la batterie doit être changée avec le code couleur vert, orange, rouge. A noter que le testeur peut aussi faire office de multimètre pour la mesure des tensions, des résistances, des continuités ou des fuites de courant. Des pointes de touches sont disponibles en option.

Avec ou sans démontage

Un des points forts de l’outil est qu’il n’est pas forcement utile de démonter ou de débrancher la batterie pour la contrôler, le testeur permet un examen dans les deux cas. Ce qui est très pratique pour maintenir la tension des équipements électroniques. Autre fonction intéressante : il est possible avec MaxiBas BT608 de réinitialiser l’électronique de bord pour lui indiquer le changement de batterie, comme l’exige certains véhicules. Une caméra placée à l’arrière du testeur permet de scanner le code VIN du véhicule pour accéder instantanément aux caractéristiques du véhicule et de sa batterie. Son large écran tactile de 5,5 pouces guide l’opérateur dans la procédure à suivre pour le test de la batterie. Plus encore, MaxiBas BT608 se positionne comme un mini outil de diagnostic électronique avec la faculté de lire et d’effacer des codes défauts. Notamment ceux générés et liés à un défaut de la tension de bord ou au remplacement de la batterie. Il est commercialisé pour cela avec une interface véhicule dédiée (VCI) avec laquelle l’outil se connecte sans fil à distance en Bluetooth. « Couplé le testeur de batterie avec un outil de diagnostic s’avère très pratique. Cela évite de monopoliser un outil de diagnostic juste pour opérer le remplacement de la batterie sur certains véhicules. C’est un outil très complet et performant qui offre de nombreuses fonctionnalités » se réjouit Cédric Parbot. Le MaxiBas BT608 est équipé d’une liaison wifi pour ses mises à jour mais aussi pour imprimer des rapports de tests avec l’imprimante du bureau. Il est aussi possible d’éditer un rapport directement avec la mini-imprimante thermique intégrée. L’ensemble est vendu dans une mallette et ses accessoires autour des 700 euros hors taxe avec des mises à jour gratuites à vie. Une offre très honnête. FC

Exemple de mesure de l’état d’une batterie avec impression d’un ticket témoin.