A l'essai : rallonge universelle pour clé Würth

Approuvé - Recommandé

A l’essai ce mois dans Décision Atelier, la clé rallonge universelle pour clés proposée par Würth. Une rallonge disponible en 2 versions de longueur : 34 centimètres pour une utilisation automobile et sa grande sœur de 58 entimètres plutôt destinée elle à la maintenance des camions. Nous avons testé celle de 34 centimètre. Déjà un premier constat s’impose : on tient de la main un outil en acier robuste d’un poids de 722 grammes, pas si léger, et d’une belle finition. Cette rallonge peut recevoir des clés jusqu’au 27 mm. Pour information, la rallonge de 58 centimètres de longueur pèse 2,1 kg et peut recevoir des clés jusqu’au 50 mm. Mais pourquoi utiliser ce type de rallonge ? Pour deux raisons. La première est que par un effet de levier doublé, il devient bien plus facile de dévisser les écrous grippés, en limitant l’effort pour l’opérateur. Et cela sans risque pour la clé. Il n’est en effet pas rare de voir des mécaniciens frapper avec un marteau sur les clés pour aider au dévissage. L’utilisation des rallonges tubes n’est de même pas conseillée vis-à-vis des clés. « L’utilisation de ce type de rallonge assure un travail propre en toute sécurité pour l’opérateur qui ne risque pas de se blesser » explique Hervé Ohresser, chef de produit gamme VL. Deuxième raison d’utiliser cette rallonge, qui s’adapte à toutes les formes de clés plates, c’est de pouvoir accéder à des écrous implantés dans des endroits difficiles d’accès. La forme légèrement creusé de la rallonge permet d’y insérer une clé sans avoir un ensemble trop épais. Il est aligné et facilement glissable dans les endroits exigus.

Une rallonge aussi pour gagner du temps

« Avant d’avoir cette rallonge, nous combinions deux clés à fourche ensemble au risque de les abimer et de détériorer l’écrou à dévisser. La rallonge permet d’avoir une meilleure prise pour aller dans les endroits peu accessibles ce que ne permet pas forcement une rallonge tube. Nous nous servons très régulièrement de cette rallonge depuis que nous l’avons comme par exemple le travail autour de la distribution moteur et ses galets tendeurs. Nous avons eu l’occasion de forcer sur cette rallonge pour un changement d’alternateur, elle est vraiment solide et limite les efforts. Elle nous permet de deviser des écrous grippés plus rapidement pour lesquels nous aurions passé plus de temps sans cet équipement. Le poids de la rallonge n’est pas un problème. Il ne se fait pas sentir. La rallonge à une bonne prise en main » explique Cédric Parbot, gérant du garage Mecaneco à Paron (89). A remarquer à la base de l’outil la présence d’un carré de 6 pouces qui peut éventuellement permettre d’associer une autre clé, à cliquet par exemple, pour encore plus de longueur. Ce qui n’est pas trop conseillé. Proposée à moins de 100 euros, cette rallonge est sans conteste l’outil à avoir dans sa servante.

La rallonge Würth permet de prolonger de 34 cm le corps d’une clé pour plus de facilité de desserrage et d’accès à des espaces exigus.