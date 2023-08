À Londres aussi, la « ZFE » divise !

Quelle que soit la région géographique, le principe d’interdire la circulation en ville aux véhicules les plus polluants est loin de faire l’unanimité. Il faut dire que, même si le dispositif participe à l’amélioration de la qualité de l’air – à Paris, où les voitures en vignettes Crit’Air 4 et 5 sont interdites depuis deux ans, les émissions d’oxydes d’azote ont en effet baissé de 29% et celles de particules fines de 10% – cette mesure contraignante obligeant bien souvent les conducteurs à changer de voiture passe mal. A fortiori dans un Royaume-Uni en pleine crise du coût de la vie.

Éviter 4 000 décès par an

Selon un rapport de l’Imperial College of London datant de 2019, la pollution de l’air cause entre 3 600 et 4 100 décès par an dans le Grand-Londres. Partant de ce postulat, le maire de la capitale anglaise, Sadiq Khan, entend donc taxer sévèrement les véhicules les moins respectueux de l’environnement.

Les voitures qui ne répondront pas aux normes fixées (Euro 4 pour les voitures et camionnettes essence, Euro 6 pour les voitures et camionnettes diesel et Euro 3 pour les motos et cyclomoteurs) devront donc payer une redevance quotidienne de 12,5 livres sterling (soit 15 euros) pour pouvoir rouler dans l’ULEZ étendue depuis le 29 août. Dans le cas contraire, les conducteurs écoperont d’une amende d'environ 180 euros.

Grogne sociale

Et pour débusquer les contrevenants, les autorités vérifient les données techniques des véhicules en piochant dans le fichier des immatriculations. Les Londoniens n’ont donc pas de vignettes Crit’Air à coller sur leur pare-brise mais les véhicules étrangers, eux, sont tenus de s’inscrire sur une plateforme dédiée.

Or, ce système de surveillance concentre la défiance des riverains et de certains opposants à cette ULEZ. Ainsi, 300 caméras de contrôle ont été vandalisées cet été, la Metropolitan Police ayant recensé principalement des câbles endommagés et des vols de caméras.

Sortir le chéquier pour calmer le jeu

Désireuse de ne pas voir la situation s’envenimer plus et d’atténuer les tensions, la mairie de Londres a toutefois accepté de financer un programme de « prime à la casse » à hauteur de quelque110 millions de livres sterling (soit 128 millions d’euros) afin de soutenir l’acquisition d’un véhicule conforme aux normes ULEZ.

>> A LIRE AUSSI : Pollution : Paris, Londres et Séoul proposent un nouvel outil de notation des véhicules

Les Londoniens pourront donc toucher 2 300 euros pour se débarrasser de leur voiture trop vielle ou polluante, et jusqu’à 1 160 euros pour une moto. Les entreprises, de leur côté, auront droit à des primes plus conséquentes allant de 7000 à 12 800 euros pour les fourgons et mini-bus, contre 5 000 auparavant. À voir si cette aide financière suffira à apaiser les esprits échauffés par un pouvoir d’achat en berne... et pas seulement chez nos voisins d’outre-Manche.