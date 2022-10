À Paris, commander un taxi sur l’application Bolt, c’est possible !

Afin de faciliter les déplacements urbains des Parisiens, Bolt lance une nouvelle catégorie assurant la réservation d’un taxi. Cette nouvelle option vient ainsi compléter l’offre existante sur le VTC et ses six catégories – à savoir Bolt, Economy, Green, Comfort, Berline et Van – grâce à plus de 700 chauffeurs de taxi indépendants ayant récemment rejoint la plateforme. En s’inscrivant sur la plateforme, ceux-ci peuvent en effet augmenter leurs revenus en bénéficiant de la demande générée par les plus de 3 millions d’utilisateurs que compte Bolt en France. Sans oublier qu’ils auront aussi accès à des offres et avantages proposés par l’entreprise à ses chauffeurs partenaires.

Un partenariat éprouvé

Il faut dire que la collaboration de Bolt avec les taxis ne date pas d’hier puisque la société œuvre avec ce corps de métier depuis sa création en 2013. Cette catégorie « taxi » n’est d’ailleurs pas nouvelle car elle s’avère déjà disponible depuis plusieurs années dans des pays où Bolt s’implante comme l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou encore le Portugal. Paris et sa région étant l’un des marchés les plus importants en termes de trafic pour la plateforme, il était donc logique que Bolt lance ce service dans la capitale avec l’ambition de l’étendre à d’autres grandes villes tricolores dans les mois qui viennent.

Après avoir renseigné sa destination, l’utilisateur pourra sélectionner la catégorie taxi de la même façon qu’il sélectionne n’importe quelle autre mode de transport sur l’application. Seule différence : le prix affiché de la course se présente sous forme de fourchette d’estimation car le calcul du montant d’une course en taxi repose sur le taximètre du véhicule. Un tarif encadré par la loi mais qui peut varier en fonction de la circulation. En cas de soucis, les utilisateurs pourront aussi contacter une équipe dédiée travaillant 24h/24 et 7j/7.

Quant à la cohabitation taxis et VTC, elle devrait se faire sans heurts puisque « ce sont deux services complémentaires qui répondent à des besoins différents, que ce soit en matière d’expérience client, de temps d’attente, de confort, de rapidité ou encore de prix [Avec les taxis], les clients ont également accès à des zones qui leurs sont réservées pour la dépose et la prise en charge aux niveaux des gares et des aéroports, plus pratique. »