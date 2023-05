A peine nommé, Edouard Manini, coordinateur national des Zones à faibles émissions (ZFE), jette l'éponge

C'est un curieux signal envoyé aux 43 Zones à faibles émissions qui doivent se déployer en France dans 42 agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2028 et à partir de 2025 pour les voitures Crit'Air 3. Le coordinateur national, Edouard Manini vient de jeter l'éponge à partir du 1er mai 2023. Il est remplacé dans la foulée par Claude Renard qui avait la charge du déploiement des bornes de recharge pour le ministère de la Transition écologique.

Edouard Manini a mis un terme à sa mission de coordinateur national des Zones à faibles émissions. En effet, un arrêté publié au Journal officiel du dimanche 30 avril 2023, à mis fin, à sa demande et à compter du 1er mai, à ses fonctions de directeur de projet en charge de la politique prioritaire du gouvernement relative au déploiement des zones à faibles émissions mobilité. A partir de cette date, c'est Claude Renard qui prend la suite. Il était jusqu'ici en charge du déploiement des bornes de recharge pour le ministère de la Transition écologique.

Monsieur ZFE : une mission délicate dans un environnement social complexe

Pour rappel, à la suite du premier comité ministériel qui s’est tenu en octobre 2022, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, avait nommé un coordinateur national et lancé dans le même temps, aux côtés de France Urbaine, un comité de concertation national sur les ZFE.

Un homme de terrain et de dialogue

Portant la lourde tâche de coordonner la mise en place des zones à faibles émissions, Edouard Manini a pris ses fonctions en janvier 2023. Il avait pour mission de travailler avec l'ensemble des services de l'État afin de faciliter leur déploiement. Il devient ainsi l'interlocuteur privilégié des parties prenantes et, en particulier, des collectivités locales. « Homme de terrain et de dialogue, architecte-urbaniste en chef de l'État, Edouard Manini a travaillé en services déconcentrés et en collectivités, où il a piloté des politiques publiques complexes et ambitieuses, explique le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il a également été conseiller auprès du maire et du président d’une métropole (Strasbourg, NDLR) en charge notamment de ces sujets. ».

9 millions de voitures exclues dès 2025

Rappelons que l’entrée en vigueur de l’interdiction des voitures Crit’air 3 en 2025 est un véritable casse-tête pour neuf millions de français détenteurs de voitures qui seront interdites d’entrer dans l’une des 43 zones à faible émissions (ZFE) en France. Pour franchir cette première étape de la décarbonation des transports individuels, les solutions ne manquent pas même si elles sont toutes onéreuses et imparfaites.

A lui seul, le terme ZFE pour Zone à faibles émissions est stigmatisant ! Il irrite déjà de nombreux automobilistes concernés par l’application de la loi Climat & Résilience. Rappelons que les agglomérations de plus de 150 000 habitants sont concernées par ce programme d’interdiction des véhicules les plus polluants dans les centre-villes.