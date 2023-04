À quoi ressemble la nouvelle smart #3 ?

À l’occasion du salon automobile de Shanghai 2023 organisé du 18 au 27 avril 2023, Smart a présenté publiquement son tout premier SUV coupé baptisé smart #3. Celui-ci a été pensé pour s’adapter à la mobilité urbaine comme le confirme Dirk Adelmann, CEO de smart Europe : « Notre objectif a toujours été de répondre aux besoins multiples en termes de mobilité et qui sont en constante évolution. Smart continuera d'élargir sa gamme de produits afin d'offrir des véhicules qui correspondent à différents styles de vie et plairont à des cibles différentes ».

En termes de design, la smart #3 partage les mêmes traits que la smart #1, et est signée Mercedes-Benz. Mais ses dimensions sont toutefois plus imposantes. Ce design se caractérise donc par des lignes rondes et des courbes athlétiques, visant à améliorer l’aérodynamisme du véhicule. À l’avant, les projecteurs à LED sont associés au « nez de requin » et à une large calandre, tandis que les feux arrières aux éléments pixelisés ont pour ambition de « renforcer le sentiment premium » confesse la marque.

Par ailleurs, l’habitacle veut mettre en évidence une atmosphère sportive, perceptible grâce à des éléments à la forme circulaire comme les cinq entrées d'air des turbines. Trois d’entre elles, situées au centre du tableau de bord, soulignent un écran de 12,8 pouces. Enfin, la smart #3 sera proposée dans de nouvelles couleurs uniques, à l'instar du Orange Photon Métallisé et du Bleu Electrique Matte à l'extérieur, ainsi qu'une nouvelle variante d'intérieur Marron Vibrant. Toutes contrastent avec un toit bicolore qui accueille un toit panoramique.

Pour l'heure, les informations techniques sont pauvres concernant ce nouveau modèle. Tout laisse à croire qu'il sera animé par une propulsion électrique pour correspondre à la demande du marché. Il faudra donc attendre après l'été pour en apprendre davantage, puisque la smart #3 sera officiellement présentée en Europe à l’IAA tenu à Munich du 5 au 10 en septembre 2023. Son lancement est prévu un peu plus tard en Europe, soit début 2024.