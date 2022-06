À vos agendas ! Voici les dates du congrès #CONNECT fleet 2022

Et de six ! Le rendez-vous incontournable des gestionnaires de flotte, le #CONNECT fleet, revient pour la sixième année consécutive. Il est d’ores et déjà possible de s'inscrire à cette édition 2022 qui se tiendra à Deauville du 30 novembre au 1 er décembre.

Comme tous les ans depuis 2016, toutes les équipes de L’Automobile & L’Entreprise vous attendent nombreux à Deauville pour son congrès annuel des responsables de parc automobile : le #CONNECT fleet. Dans le décor de l’Hôtel Royal Barrière, nombre de gestionnaires mais aussi de constructeurs, de loueurs, de prestataires de services, de start-up et d’autres acteurs du secteur de l’administration de flotte seront réunis, du 30 novembre au 1er décembre 2022, pour échanger sur les évolutions du marché dans un contexte de transition énergétique chahuté par de multiples mutations.

Si les sujets abordés seront sérieux et étoffés par nos intervenants/experts, l’ambiance n’en sera pas moins conviviale. Proposant une douzaine d’ateliers et trois plénières portant sur des thématiques de mobilité cruciales pour les plus de 300 responsables de parc rassemblés, le #CONNECT fleet entend aussi constituer un lieu de rencontres et de networking pour ses participants. En plus d’enrichir leurs connaissances et leur carnet d’adresses, ces derniers ont également la possibilité d’effectuer des essais véhicules, courts ou long, sur plus d’une quarantaine de modèles parmi les plus récents. Enfin, le #CONNECT fleet est l’occasion de récompenser les gestionnaires de parc aux engagements les plus marquant au cours d’un dîner de gala prévu au sein d’un nouveau lieu d’exception : Les Franciscaines de Deauville.

Une nuit de rêve à gagner

Cette année, les plus chanceux se verront aussi offrir leur séjour dans l’une des plus prestigieuses suites du Royal Barrière de Deauville ! Pour tenter d’être l’heureux gagnant ou l’heureuse gagnante de ce logement privilégié, il suffira de vous inscrire au #CONNECT fleet avant le 30 juin 2022 à 23 h 59 (ou d’être déjà inscrit depuis le 3 mars) en suivant ce lien. Celui ou celle qui remportera le premier lot pourra ainsi passer la nuit (du 30 novembre au 1er décembre) dans la Suite signature « Amicalement vôtre », d’une valeur de 3 515 € TTC, avec petit-déjeuner inclus. Le deuxième lot, lui, comprend une nuit, dans une Suite Prestige Mer, d’une valeur de 1 868 € TTC, avec petit-déjeuner inclus. Quant au lot n°3, il s’agit d’une nuit dans la Suite Junior Prestige Mer, d’une valeur de 1 328 € TTC, avec petit-déjeuner inclus. Le tirage au sort désignant le gagnant sera organisé le jeudi 7 juillet 2022 et les résultats seront annoncés à l'issue de ce tirage par mail.

