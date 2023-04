AAG acquiert la société Bellecave

Fondé en 1971 et principal grossiste indépendant en pièce de rechange du Pays Basque et du sud des Landes, la société Bellecave compte aujourd’hui 34 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire annuel de 11 millions d’euros en pièces VL et équipement réalisé principalement auprès d’une clientèle professionnelle.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Bellecave au sein d’AAG. C’est un acteur incontournable du paysage de l’aftermarket local, reconnu et respecté par tous les acteurs de la réparation. Cette société dispose d’une grande diversité de clients et de plus de 50 ans d’expérience à leur service. Bellecave est par ailleurs déjà engagé sur la plupart des activités de diversification du groupe (NAPA, pièces de réemploi, pièces techniques, carrosserie, SAV), ce qui va faciliter son intégration. Nous avons enfin la chance de pouvoir compter sur Yon Bellecave à nos côtés pour piloter la performance de cette filiale.» explique Steven Jouve, directeur des opérations d’AAG.

« Je suis heureux de l’arrivée de mon entreprise familiale Bellecave au sein d’AAG. J’ai toute confiance en AAG pour m’aider à poursuivre le développement de Bellecave auprès de notre clientèle. » souligne Yon Bellecave, dirigeant de Bellecave.

La société Bellecave rejoint les équipes de la région Grand Sud sous la direction de Christophe Léocard.