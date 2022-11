AAG booste sa logistique avec Manhattan Associates

Alliance Automotive Group France (AAG) annonce qu’il va exploiter le WMS Warehouse Management et le TMS Transportation Management de Manhattan Associates dans son nouvel entrepôt First situé en région parisienne pour permettre de livrer des produits et des services à 100% de ses clients en moins de 24 heures.

A travers l’inauguration de son nouvel entrepôt de 50 000 m² situé au sud de Paris et équipé des technologies de pointe, l’ambition d’AAG France est de mettre en avant son efficacité opérationnelle et de fournir une plateforme logistique pour desservir l'ensemble du pays. Et afin de réduire les délais de traitement et de livraison à moins de 24 heures, d'optimiser l'emballage et la planification des itinéraires et de réduire la totalité des énergies nécessaire à cette activité, le groupe de distribution multimarques s'est tourné vers Manhattan Associates et ses dernières solutions cloud-natives de gestion d'entrepôt et de gestion du transport.

« Pour soutenir notre croissance, nous savions que nous devions faire passer notre promesse client au niveau supérieur en augmentant notre offre de produits et en réduisant les délais de livraison. Nous avons également compris l'importance de minimiser nos émissions de CO2 et notre consommation de carburant dans une démarche environnementale d’entreprise. » commente André Falbo, directeur de la transformation d'AAG France qui poursuit « Manhattan se distingue par sa capacité à prendre en charge des processus complexes, à haut volume et multicanaux dans des environnements automatisés avec des équipement tels que ceux d'Exotec, ainsi que par de nombreux succès au sein du groupe GPC à travers plus de 40 installations dans le monde. Manhattan Active va nous aider à réduire nos émissions de CO2 et notre consommation de carburant liée au transport, tandis que le système Exotec nous permet de consommer 50% d'énergie par rapport aux systèmes d'automatisation traditionnels. »

Pour sa part, Sébastien Lefebure, directeur général Europe du Sud chez Manhattan Associates, ajoute : « Le projet d'AAG France est une occasion unique de combiner les meilleures pratiques technologiques avec la dimension supplémentaire des exigences sociales et environnementales – en particulier l’accent mis sur la qualité des conditions de travail et la réduction de l'empreinte carbone d'AAG France. »