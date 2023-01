AAG cartonne sur les pièces BMW & Mini

Annoncé lors du dernier salon Equip Auto, Alliance Automotive Group (AAG) et BMW Group France dressent un bilan très satisfaisant des premières semaines de leur partenariat.

Depuis le 2 novembre, Alliance Automotive Group distribue, au sein de ses enseignes, les pièces détachées des marques BMW et Mini avec des résultats en avance de 20 % par rapport au plan de marche. Plus de 200 clients distributeurs ont passé commande dès les premières semaines d’activité. « Au-delà de l’appétence des MRA pour la pièce d’origine, c’est la capacité du groupe à déployer des nouveautés structurantes en un temps record qui est extrêmement satisfaisant dans notre approche », souligne Marc Ripotot, directeur du category management d’AAG.

Du côté du constructeur allemand, la direction des services à la clientèle apprécie particulièrement le démarrage dynamique de cette offre complémentaire à destination de la rechange indépendante. « Ce partenariat associe pour la première fois un constructeur automobile à un spécialiste de la distribution de pièces détachées automobiles. Après de nécessaires adaptations de part et d’autre, les échanges entre les deux groupes sont désormais fluides et les premiers résultats enregistrés sont encourageants. Cette nouvelle collaboration doit permettre à BMW Group France d’accroître sa couverture de marché tout en préservant son réseau et à AAG de développer sa gamme Origine », confirme Cyril Jacquin, directeur des services à la clientèle chez BMW Group France.