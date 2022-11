AAG : Dominique Ledoux, nouveau directeur de la plateforme LH

Pour parvenir à mobiliser à la fois l’intelligence des ressources internes et une grande diversité de partenaires, le rôle du directeur de plateforme est déterminant. Un rôle que le groupe Alliance Automotive à bien compris et pour lequel il a fait le choix d’un profil et d’une expérience comme celle que pourra apporter Dominique Ledoux à la plateforme LH d’AAG.

En effet, riche d’une solide expérience chez les équipementiers automobiles Bosch et Delphi, Dominique Ledoux a développé une expertise pluridisciplinaire tant technique, avec le développement de gammes produits, que marketing. Il a notamment été en charge du lancement de l’échange/réparation des produits Diesel de nouvelles technologies en France et à l’international ainsi que de la transformation du réseau Bosch Diesel.

Les missions du nouveau directeur seront de capitaliser sur la position de leader de la plateforme LH sur les gammes techniques, améliorer le service de la hotline technique à destination des réparateurs pour en faire un axe de différenciation fort pour AAG, accroître l’activité « échange/réparation » sur les turbos, les injecteurs et les pompes et aussi développer des synergies avec les autres activités du groupe.