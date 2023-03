AAG resigne avec Exotec pour équiper sa future plateforme au Royaume-Uni

Alliance Automotive Group (AAG) poursuit son partenariat avec le roboticien Exotec initié en juin 2022 dans le cadre de la plateforme First implantée en France. Cette fois, c’est avec la filiale UK&I d’AAG et donc pour le Royaume-Uni qu’un nouveau contrat avec Exotec vient d'être signé.

La société a été choisie pour aider à rationaliser les processus et à optimiser la production d'AAG, la pré-production et l'installation des systèmes Exotec devant commencer sous peu.

« Après la mise en place réussie de notre premier système avec AAG en France, nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec AAG au Royaume-Uni et sommes impatients de travailler ensemble. L'équipe a une vision claire et nous sommes ravis de les aider à y parvenir grâce à nos systèmes innovants », souligne Rémy Malchirand, vice-président exécutif pour l'Europe de l'Ouest d'Exotec.

Et Neil Warren, directeur de la logistique du groupe pour AAG au Royaume-Uni, d'ajouter : « Je suis très heureux d'utiliser cette technologie pour servir nos clients aussi efficacement et rapidement que possible afin de garantir que nous sommes une entreprise qui leur facilite la tâche ».